【快讯】伊朗最高领袖强调犹太复国主义敌人的衰落已经无可挽回了

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）说，巴勒斯坦的问题仍然是最大最重要的伊斯兰世界的共同问题。

阿亚图拉·哈梅内伊指出，与这个压迫性政权作斗争属于与恐怖主义作斗争而这是一项公共责任。

伊朗最高领袖说，今天犹太复国主义者使占领的巴勒斯坦变成为地区的恐怖主义基地了。

他表示，资本主义国的不公平政策是让一个无辜的人民失去其祖国而让一个恐怖主义政权来占领他们的家乡。

阿亚图拉·哈梅内伊就犹太复国主义建国的逻辑表示，毫无稳定是该政权建立的逻辑是任何时间以来的最弱最无根据的逻辑；西方国家就按照这种无根据的逻辑疯狂而无限地支持犹太复国主义政权而通过这种的态度全面地破坏自己关于人权的主张。

伊朗最高领袖强调，占领巴列斯坦的问题是因为伊斯兰世界内部的分裂实现的，而当时世界强国也利用机会支持这个非法政权。

他说，今天世界的力量平衡正在发生着转变，并在这个新的环境中伊斯兰世界在各领域的力量正在明显地增长，同时大家都能看到西方衰落的过程正在快速地实现。

阿亚图拉·哈梅内伊就巴列斯坦问题的未来指出，关于未来有两个重要的问题：第一是在被占领区域的对抗活动和牺牲精神继续下去；第二是伊斯兰世界的政府和人民向巴列斯坦的圣战者提供世界性的支持。所有的人包括政治官员、知识分子、各派、年轻人等等都得好好了解其在这过程中的地位并发挥其作用。我们就通过这种的做法能挫败敌人的阴谋。

每年在斋月的最后周五这天到来，包括在内伊朗民众的伊斯兰世界除了按时做聚礼之外，还有个在街上游行活动来响应号召支持世界和平；这天就是“世界古都斯日——国际耶路撒冷日”。

伊朗已故伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼把每年的斋月最后一个主麻日命名为世界古都斯日，古都斯日的命名已过去三十年了，世界穆斯林每年斋月的最后一个主麻日都要举行古都斯日活动，所以，古都斯日的重要性越来越被人们认识。

在“国际耶路撒冷日”之际，因为疫情的影响伊朗政府取消今年全国的游行活动但是数百伊朗民众自愿地走上首都德黑兰以及其他城市街头，抗议以色列对巴勒斯坦的军事镇压，同时呼吁民众积极声援巴勒斯坦人民；他们高喊反美口号并焚烧以色列国旗。