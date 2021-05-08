伊朗伊斯兰革命最高领袖在国际耶路撒冷日发表讲话（全文）

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）说，巴勒斯坦的问题仍然是最大最重要的伊斯兰世界的共同问题。

每年在斋月的最后周五这天到来，包括在内伊朗民众的伊斯兰世界除了按时做聚礼之外，还有个在街上游行活动来响应号召支持世界和平；这天就是“世界古都斯日——国际耶路撒冷日”。

伊朗已故伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼把每年的斋月最后一个主麻日命名为世界古都斯日，古都斯日的命名已过去三十年了，世界穆斯林每年斋月的最后一个主麻日都要举行古都斯日活动，所以，古都斯日的重要性越来越被人们认识。

在“国际耶路撒冷日”之际，因为疫情的影响伊朗政府取消今年全国的游行活动但是数百伊朗民众自愿地走上首都德黑兰以及其他城市街头，抗议以色列对巴勒斯坦的军事镇压，同时呼吁民众积极声援巴勒斯坦人民；他们高喊反美口号并焚烧以色列国旗。

阿亚图拉·哈梅内伊讲话全文如下：

一切赞颂全归真主，众世界的主。赞美和祝福属于最后的先知、最尊贵的被造物——我们的领袖默罕默德及他纯洁无罪的家属、圣门弟子以及所有直到复生日都追随他们的人们。

巴勒斯坦——伊斯兰民族最重要、最鲜活的问题

巴勒斯坦问题是伊斯兰民族最重要、最鲜活的的共同问题。由于残酷的资本主义国家的政治伎俩，一个民族再也无法自由地安居在祖祖辈辈生活的家园。因为这里被一个恐怖政权和一伙外来民族侵犯。

建立犹太复国主义政权的理由和逻辑

有什么比犹太复国主义政权建立的逻辑和理由更荒唐和更无理呢？欧洲人称，他们在第二次世界大战期间残酷压迫犹太人，因此，就应在西亚地区让另一个国家的人民流离失所并对他们大肆屠杀，以此补偿犹太人……！

这是西方政府坚定不移地支持犹太复国主义政权的逻辑。颠覆了他们对关于人权与民主的虚假所有论述。这个可笑又令人心痛的故事已经持续了七十多年了，时不时又添枝加叶地进行描述。

与犹太复国主义政权斗争是一项集体义务

从第一天起，犹太复国主义者将巴勒斯坦变成了恐怖主义的基地。以色列不是一个国家，是针对巴勒斯坦人民和其他穆斯林国家的恐怖基地。与这个残酷政权斗争就是在与不义和恐怖主义斗争。这是一项集体义务。

伊斯兰民族的分歧和衰落会使敌人乘虚而入夺取巴勒斯坦

值得注意的是，尽管犹太复国主义政府成立于1948年，但侵略伊斯兰国家这一敏感的计划却始于许多年前。这些年来西方对伊斯兰国家的积极干预、推行世俗主义、极端和盲目的民族主义。使亲西方的威权政府和傀儡政府上台。当年伊朗，土耳其和西亚阿拉伯国家到北非发生的事件正是这一痛苦事实的写照。伊斯兰民族的分歧和衰落会使敌人乘虚而入夺取巴勒斯坦，世界霸权主义者给伊斯兰民族带来了这一沉重的打击。

东西方阵营与犹太复国主义资本家共同染指巴勒斯坦

这是一个惨痛的教训——当时，资本主义和共产主义阵营与犹太复国主义的资本家串通一气共同染指巴勒斯坦；英国一手策划了这一阴谋，犹太复国主义的资本家负责金钱和武器实施。苏联是第一个正式承认该非法政权并派了大批犹太人移民到此的国家。

犹太复国主义政权，一方是伊斯兰世界当时局势的结果，另一方是这种欧洲阴谋和入侵的结果。

当今世界的力量天平已经向伊斯兰世界倾斜

今天，世界的局势已不再像过去一样；我们应始终注意这一事实。当今世界的力量天平已经向伊斯兰世界倾斜。欧美的各种政治和社会事件已向世界暴露了西方在体制、管理和道德上的深深缺陷。美国选举的问题、其傲慢自大的领导人们的丑闻、在过去的一年中美国和欧洲无法抗击新冠疫情，最近欧洲主要国家中的政治和社会动荡，这些都是西方阵营衰落的迹象。

另一方，抵抗力量在最敏感的伊斯兰地区的茁壮成长，他们的防御和进攻能力的得到发展。穆斯林国家中自我认同意识、意志和希望日益增长，对对伊斯兰和古兰经教导的回归。科学技术的发展以及国家独立和自力更生，都是美好未来的幸福标志。

穆斯林国家应联合起来面对巴勒斯坦和古都斯问题

为达到这一令人向往的美好未来，穆斯林国家只要共同一致，实现这点并不遥远。团结一致的核心是巴勒斯坦问题，这意味着整个国家以及圣城古都斯的命运。这个事实促使伊玛目霍梅尼将拉马丹斋月最后一个星期五定为“世界古都斯日”。

穆斯林就圣城古都斯的团结一致是犹太复国主义者及其主子美国和欧洲的噩梦。失败的“世纪交易”计划，并然后企图几个弱小的阿拉伯国家与犹太复国主义政权实现关系正常化，都是他们为摆脱该噩梦的绝望性尝试。

我可以肯定地断言说：这些努力没有任何作用；犹太复国主义政权正在不断地衰落。

未来的决定性因素：在被占领土保持抵抗，世界穆斯林对巴勒斯坦圣战者保持支持。

两个重要因素来决定未来：第一而最重要的是，在巴勒斯坦领土保持抵抗，加强圣战和牺牲的路线。第二个是世界上穆斯林政府和人民对巴勒斯坦圣战者的保持支持。我们所有人政治家、知识分子、宗教学者、政党和团体以及青年人等都应在这一全球运动中找到自己的位置并发挥作用。这一定会挫败敌人的阴谋。真主已经承诺：难道他们欲用计谋吗？不信道者，将自中其计。；真主对于其事务是自主的，但人们大半不知道。

我想用阿拉伯语对阿拉伯青年们讲几句话：

奉至仁至慈的真主之名

我向所有阿拉伯高尚的人们，尤其是青年、向坚守在巴勒斯坦、古都斯及阿克萨清真寺的人们致以问候。

我向抵抗运动的烈士以及为这个道路献出自己生命的众圣战者们致以问候；尤其是谢赫·艾哈迈德·亚辛烈士、塞业德·阿巴斯·穆萨维烈士、法蒂·沙卡奇烈士、伊迈德·穆格尼叶烈士、阿卜杜勒·阿齐兹·兰蒂西烈士、阿布·马赫迪·穆罕迪斯烈士还有抵抗运动杰出的指挥官卡西姆·苏莱曼尼烈士。他们每个人的人生都丰富多彩，富有意义。他们用自己牺牲为抵抗运动留下了浓重的影响。

巴勒斯坦人民的斗争和抵抗运动烈士们鲜血，使这面旗帜屹立不倒。使巴勒斯坦圣战的内在力量增强数百倍；曾经，巴勒斯坦的年轻人通过扔石头来保护自己。今天，他们发射“对点打击”的导弹对敌人做出回击。

巴勒斯坦和古都斯在古兰经中被称为“圣地”。几十年来，这片纯净的土地被最肮脏最邪恶的一群人占领；他们像恶魔一样杀戮这里的居民，之后恬不知耻地承认。这些种族主义者以屠杀、抢劫、监禁和酷刑折磨这里的人民达七十年之久，但感谢真主，未能使巴勒斯坦人屈服他们的意愿。

巴勒斯坦还活着并将继续进行圣战。在真主的帮助下，巴勒斯坦人最终将能够击败邪恶的敌人。古都斯和所有巴勒斯坦土地都属于它的人民，并在真主的意欲下将回到他们手中；“那对于安拉不是难事。”

在巴勒斯坦问题上，所有穆斯林国家和民族都有责任和义务，但圣战的重点要依靠巴勒斯坦人自己。今天，巴勒斯坦国内外有大约一千四百万巴勒斯坦人。他们的团结和决心可以完成这项重任。今天，团结是巴勒斯坦人的最大武器。

巴勒斯坦人民团结的面对的敌人是犹太复国主义政权、美国和其他一些政治强国，但是如果巴勒斯坦社会内部没有分裂，外部敌人将无能为力。这种统一的轴心必须是内心保持圣战，绝不轻信敌人。在政治上，绝不能依靠巴勒斯坦人的主要敌人——美国、英国以及邪恶的犹太复国主义政权。

巴勒斯坦人无论在加沙、古都斯或西岸，还是在1948年，甚至处于难民营，他们需要组成了一个共同的团体，因此必须奉行“一体战略”；每个部分都必须维护其他部分，当受到外部压力的时候应该使用手中一切的工具保护自己。

今天，胜利的希望比以往任何时候都更大。力量平衡发生了巨大变化，有利于巴勒斯坦人。犹太复国主义者日益衰落；在经过黎巴嫩的33天战争、加沙地带的22天和8天战争的之后，自诩“不败神话”军队，今天已变成“没有胜利”的军队。犹太复国主义政权、政局不可避免地导致在两年内举行四次选举，其安全局势也导致它不断遭受失败。犹太居民对外移民渴望的日益剧增，使这个吹嘘自己的政权颜面扫地。

在美国协助下该政权试图与几个阿拉伯国家关系实现正常化是该政权衰落的另一个迹象。当然，这对它毫无用处。他们数十年前就与埃及建立关系；但从那时起，犹太复国主义政权比以前更加脆弱。与一些弱小国家保持关系能为它带来帮助吗？当然，这些国家也不能从这种关系中受益。犹太复国主义将会掠夺其财产和土地，并会带来腐败罪恶和不安。

当然，面对这些现实，其他人也不应忘记对这一运动肩负的重大责任。穆斯林和基督教学者应宣布“这种关系正常化”为“非法”；知识分子和学者都应向世人阐明这种对巴勒斯坦背信弃义的后果。

有别于该政权的日渐衰落，抵抗力量的能力得到了发展，这预示着光明的未来：国防和军事增强、自给自足制造武器、圣战组织信心倍增、青年人们自我意识增强、抵抗运动蔓延到巴勒斯坦各地及世界。近期青年人们为捍卫阿克萨清真寺而奋起反抗，世界许多地方公众舆论支持巴勒斯坦人民抗争摆脱压迫。

伊朗伊斯兰共和国已在联合国文件中记录了巴勒斯坦斗争的理由，这是一个逐步得到认可和关注的共识。巴勒斯坦圣战者可以提议在所有巴勒斯坦原住居民之间进行全民公决。公民投票将决定该国的政治制度，所有原住居民不分种族和宗教，包括巴勒斯坦难民，都可以参加公投；选择政治制度使难民重返家园，并确定定居的外国人的命运。

这项要求符合世界公认的主流民主原则，任何人都不能对此置喙。巴勒斯坦圣战者必须继续与非法的政权进行合法符合道义的斗争，直到他们被迫接受这一要求。

以真主的名义前行，你们应当知道“谁援助安拉（的宗教），安拉必定佑助谁”。

愿真主赐予你们平安！