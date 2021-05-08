 中国支持欧盟作为协调员，及早提出完整的一揽子方案案文

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中华人民共和国驻维也纳联合国和其他国际组织代表团官网消息，5月7日，伊核全面协议联委会新一轮恢复履约谈判政治总司长级会议在奥地利维也纳举行。中国常驻维也纳联合国代表王群出席会议。

王群表示，伊核全面协议联委会关于美伊恢复履约的谈判经过前四周的密集商谈，共识领域更加明确，分歧焦点也更为清晰。当前，有关各方都应继续聚焦并扩大共识，并把良好的政治意愿转化为具体行动，切实增强紧迫感，避免相互指责，共同推进谈判进程。

他说，中方支持欧盟作为协调员，及早提出完整的一揽子方案案文；同时也希望谈判的每一方均为此创造有利气氛，而非设置先决条件。

王群说，在后续谈判中，中方愿与其他各方携手努力，推动谈判早日取得突破，使伊核全面协议及早恢复全面履约。

伊核协议谈判的一天前抵达维也纳的代表团团长阿拉棋表示，在谈判中将以伊朗国家利益为优先，尽量实现伊与各方利益的均衡。

伊朗伊核协议维也纳会谈代表团团长、副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋 (Seyed Abbas Araghchi) 在接受媒体采访时表示，我们希望谈判能在最短的时间达成协议但是同时应该强调的是在谈判中我们最优先的问题就是伊朗国家的利益。

他说，明天伊核协议的第四轮谈判将举行，而伊方将按照原来的几轮立场继续积极的参加本次对话。

阿拉格齐说，在经过了三轮磋商后，伊核协议相关方已经就解除对伊朗能源领域的制裁达成共识，除此之外，还有一些针对个人和机构的制裁，这份名单很长，关于这方面的谈判正在进行当中。

他表示，谈判正在稳步推进，但仍然比较缓慢，因为在某些方面已经进入到案文起草阶段，这需要严格的精确表述，目前仍存在一些细节上的分歧需要进一步讨论。因而无法预测何时、通过怎样的方式来达成最终的协议，但可以肯定的是，最终结果一定会与伊朗的立场相符。

同时他强调，伊朗不能接受消耗性的冗长的谈判，如果其他方面开始浪费时间、缺乏认真态度或者希望在谈判中增加其他问题，伊朗将退出谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。