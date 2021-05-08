伊朗：若有需要伊方将考虑延长IAEA的核能合作期限

伊朗国家通讯社（IRNA）：5月7日第四轮伊核协议谈判在维也纳召开，会上与会各方同意各专业组开始起草重启伊核协议的文本，并强调尽快在最短时间里达成共识。

会议结束后，伊朗谈判代表、副外长阿格拉齐在接受媒体采访时表示，各方对重启伊核协议态度认真，美国方面传递的消息称已准备好取消大部分制裁，但还是未完全满足伊朗方面的要求，所以谈判还将继续。

阿格拉齐表示，伊国内的总统大选和伊核谈判没有关系，也不会受谈判影响，外界不要将二者联系起来。谈判将以维护伊朗国家利益为基础，按照既定路线进行。

他说，若有需要伊朗将考虑延长国际原子能机构（IAEA）的核能合作期限。

伊核协议各方都想尽快就重启协议达成共识，因为5月21日伊朗和国际原子能机构为期三个月的临时协议到期，同时伊朗6月将进行总统大选，新总统对伊核协议及美伊关系的态度如何尚不能确定。伊朗方面多次提醒美国不要浪费时间和机会，抓紧时间做出实际措施解除制裁，尽快重启伊核协议。

与此同时，中国常驻维也纳联合国代表王群表示，伊核全面协议联委会关于美伊恢复履约的谈判经过前四周的密集商谈，共识领域更加明确，分歧焦点也更为清晰。当前，有关各方都应继续聚焦并扩大共识，并把良好的政治意愿转化为具体行动，切实增强紧迫感，避免相互指责，共同推进谈判进程。

他说，中方支持欧盟作为协调员，及早提出完整的一揽子方案案文；同时也希望谈判的每一方均为此创造有利气氛，而非设置先决条件。

王群说，在后续谈判中，中方愿与其他各方携手努力，推动谈判早日取得突破，使伊核全面协议及早恢复全面履约。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。