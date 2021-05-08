2021年5月9日 上午12:24
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IFFHS评20世纪亚洲最佳球队 伊朗2人

IFFHS评20世纪亚洲最佳球队 伊朗2人

伊通社（IRNA）德黑兰 05月07电 近日，国际足球历史和统计联合会（IFFHS）二十世纪最佳球队球员名单，其中可见伊朗两名明显球员。

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，国际足球历史和统计联合会（IFFHS）二十世纪最佳球队球员名单，其中可见伊朗两名明显球员，阿里·代伊(Ali Daei) 和 阿里·怕韦恩（Ali Parvin）。

该球队的球员算是自1901到2000年亚洲各国球队的最佳球员。

据IFFHS的评价，20世纪亚洲最佳球队除了伊朗的两名明显球员还有来自沙特、日本和韩国的几位优秀球员。

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