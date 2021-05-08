IFFHS评20世纪亚洲最佳球队 伊朗2人

伊通社（IRNA）德黑兰05月07电 犹太化政策、犹太人定居点的修建以及对伊斯兰教启示性和标志性建筑的破坏，以及目前以色列政权在耶路撒冷实行的扩张主义和种族主义政策等，这一切在本质上与这座圣城的真实身份、本质和意义形成了鲜明的对比。