IFFHS评20世纪亚洲最佳球队 伊朗2人

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，国际足球历史和统计联合会（IFFHS）二十世纪最佳球队球员名单，其中可见伊朗两名明显球员，阿里·代伊(Ali Daei) 和 阿里·怕韦恩（Ali Parvin）。
该球队的球员算是自1901到2000年亚洲各国球队的最佳球员。
据IFFHS的评价，20世纪亚洲最佳球队除了伊朗的两名明显球员还有来自沙特、日本和韩国的几位优秀球员。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月07电 近日，国际足球历史和统计联合会（IFFHS）二十世纪最佳球队球员名单，其中可见伊朗两名明显球员。
伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，国际足球历史和统计联合会（IFFHS）二十世纪最佳球队球员名单，其中可见伊朗两名明显球员，阿里·代伊(Ali Daei) 和 阿里·怕韦恩（Ali Parvin）。
该球队的球员算是自1901到2000年亚洲各国球队的最佳球员。
据IFFHS的评价，20世纪亚洲最佳球队除了伊朗的两名明显球员还有来自沙特、日本和韩国的几位优秀球员。
伊通社（IRNA）德黑兰04月14电 一场本赛季欧冠联赛1/4决赛次回合比赛中，葡超波尔图队客场1比0击败英超切尔西队，总比分1比2无缘4强。不过，比赛中波尔图队伊朗前锋塔雷米打入了一脚足以竞争年度最…
伊通社（IRNA）德黑兰03月07电 伊朗足球的旗帜性人物，曾效力德甲豪门拜仁慕尼黑，并帮助球队获得1次德甲联赛冠军，1次杯赛冠军。国家队方面，他是世界上累积最多国际赛进球的球员，在其生涯中共累计进球…
伊通社（IRNA）德黑兰02月19电 在亚洲球队排名中，日本队以1502分总排名列第27位继续稳坐头把交椅，伊朗队第29名占据亚足联榜的次席位置。
伊通社（IRNA）德黑兰02月14电 伊朗足协2月13日宣布，共有4名候选人将参加本月28日召开的伊朗足协换届选举大会的新主席竞选，这其中包括中国球迷所熟悉的前伊朗中场球星卡里米。
伊通社（IRNA）德黑兰01月30电 波尔图在葡萄牙杯1/4决赛中客场对阵吉维森特。最终波尔图2-0轻松获胜，28岁的伊朗中锋塔雷米收获最近9场比赛中的个人第7球。
伊通社（IRNA）德黑兰01月28电 伊朗足球名宿美赫大德·米纳万德（Mehrdad Minavand）因新冠去世。
伊通社（IRNA）德黑兰01月25电 昨日，亚足联官方公布了2020年亚冠最佳球员，伊朗球队波斯波利斯门将拉克当选。北京国安外援奥古斯托在评选中位列第六。
伊通社（IRNA）德黑兰01月245 亚足联官方宣布，亚足联2020年最佳海外的十位球员。
伊通社（IRNA）德黑兰01月25电 今年22岁的加耶迪效力于伊朗劲旅德黑兰独立，他在亚冠2020赛季出场5次，打进3球，同时他也是上赛季伊朗联赛的助攻王。
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