回顾 | 伊朗印象：对中国人非常友好 百姓处变不惊

伊朗国家通讯社（IRNA）：应伊朗外交部下属的国际政治问题研究所邀请，中国国际关系研究院西亚非洲研究所副所长李荣一行2005年5月底对伊朗进行了一个星期的学术访问。当时是美国不断就核问题向伊朗施压和伊朗总统大选即将展开的时候，伊朗国内情况如何，将面临怎样的变化？这次伊通社回顾了当时中国媒体在李荣回国当天对她进行了独家专访。

见到中国人格外亲

记者：您已是第二次去伊朗访问了，这次有些什么特别的印象？

李荣：首先，伊朗人对中国人一直非常友好。我与中国在那里搞石油开发技术合作的人聊天，他们都说伊朗人对中国人不错，伊朗人如果一听说是中国人，马上会有很亲近的感觉。在德黑兰地铁里，我也亲身感受到了这一点，伊朗人友好地主动上来和我们打招呼，称赞中国帮助伊朗修建了地铁。现在德黑兰地铁已经成为一个标志性工程，成为中伊关系友好的象征。

其次，在伊朗的中国人明显比我2002年去的时候多多了，他们中有修建地铁的技术人员、石油天然气开采人员等。我们住的自由旅馆，是伊朗召开国际会议和主要接待外宾的地方，你会看到那里的国际会议特别多，中国来参加会议的人也特别多。看得出来，中伊关系发展很快，与前几年比进步很大。中伊贸易额前些年是50多亿美元，去年已达到70亿，很快能突破100亿。

美中不足的是，在伊朗很难吃到中餐，大多是烧烤，中国人很难适应，也许到伊朗发展中餐业是一个不错的商机。

百姓生活悠然自得

记者：伊朗普通百姓的生活怎么样？

李荣：虽然说美伊关系很紧张，但老百姓似乎有一种处乱不惊的感觉，公园里有很多人在悠闲地散步，做运动。伊朗人对他们的排球运动员最近取得的好成绩感到很骄傲，逢人便说他们排球最近打败了几个国家，把中国队都打败了。在国家公园可以明显感觉到伊朗的排球热，很多年轻小伙子在打排球，有些人动作很地道。他们还告诉我，他们的一个女登山运动员前不久还爬上了珠穆朗玛峰。

总的印象是，伊朗整体气氛挺好的，社会氛围也不错，老百姓生活也挺安逸祥和。

接待我们的伊朗同行也这样问我：与上一次相比，你这一次访伊的感觉有什么不一样？我说，第一，城市治理有进步，交通秩序比过去好了，新车比过去多了；整个德黑兰被治理得井井有条。

第二，社会气氛比原来宽松很多。在一些公园里，能看到很多情侣坐在一起，有的甚至还手拉着手，显得很放松。

伊朗人的衣着也比较开放，现在她们的袍子色彩很多，有些年轻姑娘还穿牛仔裤，鞋也很时髦，头巾也不只是黑色的，还有花的。

当然也有不方便的地方，比如商店里标价都用波斯语，不用阿拉伯数字，不懂当地语言的人购物很麻烦，要通过翻译问售货员，再由计算器算成美元。