伊朗央行行长：美国应该以可核查的方式取消对银行业的制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗央行行长赫马蒂 (Abdolnasser Hemmati) 表示，伊朗在维也纳围绕伊核协议举行的会议上寻求美国以可核查的方式取消对银行业的制裁。

最近伊核全面协议联委会新一轮恢复履约谈判政治总司长级会议在奥地利维也纳举行。

伊朗央行行长在接受彭博社采访时表示，解除对伊朗央行、伊朗其他银行和环球银行金融电信协会的有关制裁是伊方在维也纳谈判中的严重要求而在这个框架内我们应该能证明伊朗有关银行在与世界大银行的交易不会面临任何威胁或障碍。

他强调，伊朗央行的代表一直参加维也纳的会议并将确认对方国家在这方面的务实做法会不会实现。

赫马蒂同时说，我个人对这次谈判的未来比较乐观。

在伊核协议谈判的一天前抵达维也纳的代表团团长阿拉棋表示，在谈判中将以伊朗国家利益为优先，尽量实现伊与各方利益的均衡。

伊朗伊核协议维也纳会谈代表团团长、副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋 (Seyed Abbas Araghchi) 在接受媒体采访时表示，我们希望谈判能在最短的时间达成协议但是同时应该强调的是在谈判中我们最优先的问题就是伊朗国家的利益。

他说，明天伊核协议的第四轮谈判将举行，而伊方将按照原来的几轮立场继续积极的参加本次对话。

阿拉格齐说，在经过了三轮磋商后，伊核协议相关方已经就解除对伊朗能源领域的制裁达成共识，除此之外，还有一些针对个人和机构的制裁，这份名单很长，关于这方面的谈判正在进行当中。

他表示，谈判正在稳步推进，但仍然比较缓慢，因为在某些方面已经进入到案文起草阶段，这需要严格的精确表述，目前仍存在一些细节上的分歧需要进一步讨论。因而无法预测何时、通过怎样的方式来达成最终的协议，但可以肯定的是，最终结果一定会与伊朗的立场相符。

同时他强调，伊朗不能接受消耗性的冗长的谈判，如果其他方面开始浪费时间、缺乏认真态度或者希望在谈判中增加其他问题，伊朗将退出谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。