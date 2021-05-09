伊朗最高领袖的顾问：巴勒斯坦仍然属于伊朗的外交优先问题之一

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊的国际事务顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提 (Ali Akbar Velayati) 表示，巴勒斯坦问题仍然属于伊朗伊斯兰共和国的外交优先问题。

他说，一直以来我们与巴勒斯坦的人民是同心的而我们与巴勒斯坦人民的这种密切关系不只在政治和外交方面出现还在务实地对抗敌人也实现了。

韦拉亚提表示，伊朗已故伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼把每年的斋月最后一个主麻日命名为世界古都斯日，古都斯日的命名已过去三十年了，世界穆斯林每年斋月的最后一个主麻日都要举行古都斯日活动，所以，古都斯日的重要性越来越被人们认识。

最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊就国际耶路撒冷日发表电视讲话。阿亚图拉·哈梅内伊就巴勒斯坦问题提强调犹太复国主义敌人的衰落已经无可挽回了。

伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）说，巴勒斯坦的问题仍然是最大最重要的伊斯兰世界的共同问题。

每年在斋月的最后周五这天到来，包括在内伊朗民众的伊斯兰世界除了按时做聚礼之外，还有个在街上游行活动来响应号召支持世界和平；这天就是“世界古都斯日——国际耶路撒冷日”。

伊朗已故伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼把每年的斋月最后一个主麻日命名为世界古都斯日，古都斯日的命名已过去三十年了，世界穆斯林每年斋月的最后一个主麻日都要举行古都斯日活动，所以，古都斯日的重要性越来越被人们认识。

在“国际耶路撒冷日”之际，因为疫情的影响伊朗政府取消今年全国的游行活动但是数百伊朗民众自愿地走上首都德黑兰以及其他城市街头，抗议以色列对巴勒斯坦的军事镇压，同时呼吁民众积极声援巴勒斯坦人民；他们高喊反美口号并焚烧以色列国旗。