伊朗第四轮疫情已开始下降

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部副部长哈里奇表示，伊第四轮疫情已开始下降，但单日新增住院人数仍多于此前三轮疫情高峰，疫情再次反弹的风险始终存在。

他说，无论面对何种变异病毒，防护方法都是一致的，民众应保持警惕，继续落实各项防疫措施。

他表示，国家防疫指挥部决定于开斋节假期期间在全国范围内实施交通限制，5月11日（周二）中午12时至5月15日（周六）中午12时，各地将禁止私家车出城。5月7日起，红色和橙色风险城市的低风险行业可复工，但将接受严格监督，如违反防疫措施需立即停工2-3周。

与此同时，伊朗卫生部宣布，目前伊80岁以上人群中已有50%接种了新冠疫苗，其余65岁以上人群的疫苗接种将持续推进。卫生部门的目标是在今年9月底前完成疫苗接种计划前三阶段，约覆盖1200万-1400万人口，随后将启动面向全民的疫苗接种工作。

伊朗卫生部发言人萨达特拉里也9日表示，自8日中午至9日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例14141例，新增死亡病例386例，新增治愈病例17321例，新增确诊病例中2044例住院治疗；伊境内累计确诊2654811例，累计死亡74910例，累计治愈2109702例，累计进行新冠病毒检测17069126人次。

她说，现存确诊病例470199例，其中重症患者5538人。目前全国分别有46、263和139个红色、橙色和黄色风险城市，各地累计接种第一剂新冠疫苗1378744剂次、第二剂疫苗276667剂次，共计1655411剂次。

