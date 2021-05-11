第13届伊朗总统选举报名工作开始

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗的许多政治家以及原政治官员已宣布参加总统竞选，但他们的候选人资格必须得到伊朗宪法监护委员会的批准。
周一，伊朗国内的一些媒体公布了28位已经宣布参加2021年6月总统选举的政治人物的名单。据悉，可能还有很多其他候选人没有正式宣布参选意向。
伊朗将于今年6月举行总统选举。在上一届举行的总统选举中，伊朗全国共有几百个人申请竞选总统，但最终只有几个人获得了宪法监护委员会的资格批准。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月11电 自愿参加于6月举行的第13届伊朗总统选举的候选人，必须在从11日起的5天内到伊朗内政部报名。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗的许多政治家以及原政治官员已宣布参加总统竞选，但他们的候选人资格必须得到伊朗宪法监护委员会的批准。
周一，伊朗国内的一些媒体公布了28位已经宣布参加2021年6月总统选举的政治人物的名单。据悉，可能还有很多其他候选人没有正式宣布参选意向。
伊朗将于今年6月举行总统选举。在上一届举行的总统选举中，伊朗全国共有几百个人申请竞选总统，但最终只有几个人获得了宪法监护委员会的资格批准。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月07电 伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊07日就国际耶路撒冷日发表电视讲话。阿亚图拉·哈梅内伊就巴勒斯坦问题提强调犹太复国主义敌人的衰落已经无可挽回了。
伊通社（IRNA）德黑兰05月04电 伊朗尔米亚市基督教协会会长西蒙斯表示，今天敌人是阴谋破坏伊朗国内的各民族中间的团结，他们的计划是让伊朗人民远离大选的过程，因此我们应该通过聪明的举止让敌人失败。
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