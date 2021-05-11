第13届伊朗总统选举报名工作开始

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗的许多政治家以及原政治官员已宣布参加总统竞选，但他们的候选人资格必须得到伊朗宪法监护委员会的批准。

周一，伊朗国内的一些媒体公布了28位已经宣布参加2021年6月总统选举的政治人物的名单。据悉，可能还有很多其他候选人没有正式宣布参选意向。

伊朗将于今年6月举行总统选举。在上一届举行的总统选举中，伊朗全国共有几百个人申请竞选总统，但最终只有几个人获得了宪法监护委员会的资格批准。