德国外长：伊核问题谈判气氛具有建设性

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，马斯对记者说：“7号开始了第三轮谈判。本轮谈判艰难且费气力，但所有参与方均在建设性气氛下进行。

他说，时间在流逝，我们希望完全恢复伊朗核协议，因为只有这样，才能保证伊朗不会拥有核弹，这是无论如何都要避免的。”

他进一步表示，打算在10号向欧盟其他外长通报有关谈判进行情况。

最近伊朗外交部长扎里夫在一份推特表示，在各方共同付出努力以全面恢复履行伊核协议的同时，也应牢记问题是因何而起。

正值美国单方面退出伊核协议三周年之际，伊朗外交部长扎里夫在社交媒体发文表示，在各方共同付出努力以全面恢复履行伊核协议的同时，也应牢记问题是因何而起。

针对美国前总统特朗普于2018年5月8日宣布退出伊核协议，扎里夫表示：这是一个“黑脸的小丑”同时违反了美国的承诺和联合国安理会2231号决议。

同时他强调，美国现任总统拜登需要决定美国是否将继续违反法律还是将回归合法道路，美国需要承担起自身的责任。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。