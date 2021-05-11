伊朗驻华大使馆文化参赞：国际组织对以色列反人类罪充耳不闻

伊朗国家通讯社（IRNA）：由伊朗驻华大使馆文化处诚邀专家学者举办的纪念“世界古都斯日”于5月7日上午在线上通过腾讯会议顺利召开。

伊朗驻华大使馆文化参赞瓦法伊在活动致辞，全面如下：

奉真主之名

尊敬的各位嘉宾

大家好！

感谢你们接受我们的邀请出席今天的视频会议，伊朗伟大诗人萨迪说：

阿丹子孙皆兄弟，

兄弟犹如手足亲。

造物之初本一体，

一肢患病染全身。

如今，世界上自由的人们都知道，人类社会的另一成员，即巴勒斯坦正在遭受强权者和侵略者的压迫和迫害，几十年来，他们的基本人权被剥夺，生活在这片土地上的男女老幼遭受着巨大的苦难，国际组织也因被强权者控制，他们对这种反人类罪充耳不闻，对巴勒斯坦人民的呼声置若罔闻。关注同胞，减少受压迫人民的痛苦是每个人的义务，与其宗教和思想无关。伊朗伊斯兰共和国已故伊玛目霍梅尼在伊斯兰革命胜利前就谈到了被侵占的巴勒斯坦和其受压迫的人民，向世界传达了他们的苦难，并宣布支持巴勒斯坦人民。

伊斯兰革命胜利后，伊玛目霍梅尼对巴勒斯坦问题寄予特别关注，他说：“多年来，我一直向穆斯林警告以色列的危险性，现今，以色列加剧了对巴勒斯坦兄弟姐妹的疯狂袭击，特别在黎巴嫩南部，他们为彻底消灭巴勒斯坦抵抗人士，对其住宅进行狂轰滥炸，我呼吁世界穆斯林和伊斯兰各国政府团结起来，斩断侵略者和其支持者的手，呼吁世界全体穆斯林，把每年拉麦丹月的最后一个主麻日，命名为世界古都斯日，作为确定巴勒斯坦人民命运的日子，在这一日，世界穆斯林团结起来，共同支持巴勒斯坦穆斯林人民的合法权益。”

伊玛目霍梅尼将拉麦丹斋月最后一个主麻日命名为世界古都斯日，旨在呼吁世界人民关注受压迫的巴勒斯坦人民，并为他们不可剥夺的权利而努力。今天，伊玛目霍梅尼的真知灼见已得到验证，侵略政权不但不减少其对巴人民的压迫行动，而且在美国和世界部分国家的支持下变本加厉，采取新的欺压行动，不仅欺压巴勒斯坦人民，还欺压其他国家人民。

我们在很多国家目睹到侵略政权的邪恶，该非法政权不惜一切代价企图控制穆斯林，侮辱穆斯林。伊玛目霍梅尼归真后，伊朗伊斯兰革命继续全力支持巴勒斯坦人民，伊斯兰革命领袖哈梅内伊沿着伊玛目霍梅尼的明确道路，支持巴勒斯坦人民，他多次发表演讲，向世界人民揭露犹太侵略政权的险恶本质。伊斯兰革命领袖哈梅内伊说：“古都斯问题很重要，遗憾的是，今天犹太复国主义者得到强权者的支持，对巴勒斯坦人民施加双倍压力，许多人高呼支持巴勒斯坦的口号，但在中途却丢下了他们。因此今天，巴勒斯坦抵抗人士和受压迫的巴勒斯坦人民更需要世界的支持和来自穆斯林兄弟的关爱，我希望我们亲爱的人民以及所有穆斯林国家，比以往任何时候都更加重视这一日的声援活动，这将有助于巴勒斯坦人民的正义斗争和其现状的改变，巴勒斯坦人民现状的改变指的是巴勒斯坦人民将获得应有的权利，成为自己家园的主人。”

我们认为，可以通过游行、演讲、发表文章等不同的形式支持受压迫的巴勒斯坦人民，使他们在自己的道路上充满希望，坚定步伐，获得新能量，这种支持和援助，不仅是所有穆斯林的责任，而且每个自由的人有责任以平等和正义的眼光看待同胞。我们希望，我们也坚信，正义斗争终将取得胜利，巴勒斯坦人民的意愿和应有的权利也将会实现，因为这是真主的许诺，毫无疑问，都会实现的。

再次感谢演讲嘉宾和各位听友出席我们今天的视频会议，祈求伟大的安拉佑助大家成功！