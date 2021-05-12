伊朗副外长称解除制裁是伊方重新执行《附加议定书》的唯一办法

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊核协议维也纳会谈代表团团长、副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋 (Seyed Abbas Araghchi) 在其推特账号写道，我们希望如果能的话到本月21日与伊核协议有关国家就双方关注的问题达成一致。

阿拉棋指出，我们在维也纳谈判中是非常认真和坚定，连准备如果对方自从明日务实地解除对伊制裁，我们也立即执行伊朗在《附加议定书》框架的义务。

伊核协议缔约方于5月1日在奥地利首都维也纳结束了外交部长助理级别的会议，各方同意在7日举行一次新会议，俄罗斯和伊朗对谈判将朝着正确的方向感到乐观。

欧盟外交政策专员约瑟夫·博雷尔说，恢复与伊朗核协议的维也纳谈判很艰难，但正在向前推进。

此前伊朗方面表示，在维也纳与美国就恢复伊核协议进行的间接谈判，已经达成了两项草案。

伊朗表示，如果美国准备以实际行动取消所有制裁，一个月前可能已经达成谅解。

伊朗指出，维也纳会谈的谅解建立在接受解除制裁的基础上。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。