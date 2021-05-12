伊朗药品监管局批准使用牛津-阿斯利康疫苗

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗药品监管局发言人贾诺什·贾汉普（Kianoosh Jahanpour）在其推特宣布，伊朗药品监管机构批准阿斯利康和牛津大学的新冠疫苗使用；这是韩国和俄罗斯生产该药品之后伊朗批准的第三种阿斯利康和牛津疫苗。

2021年3月17日更新的目的是反映世卫组织已将两款阿斯利康/牛津COVID-19疫苗纳入紧急使用列表的事实。2021年4月19日再次更新的目的是反映世卫组织全球疫苗安全咨询委员会的最新声明。

世卫组织免疫战略咨询专家组发布了使用牛津/阿斯利康COVID-19疫苗（AZD1222）的临时建议。

伊朗最近开始批量生产其自制的新型冠状病毒疫苗——COVOIRAN Barkat。

据伊朗卫生部的消息，这是批量生产国产新型冠状病毒疫苗的一期。

最近伊朗卫生部长纳马基宣布，伊朗即将月开始批量生产其自制的新型冠状病毒疫苗，还将在满足国内需求后开始出口疫苗。会继续进口新冠疫苗，将很快进口25万剂疫苗。

伊朗执行伊玛目总部新型冠状病毒研究小组负责人哈桑·贾利利表示，5个国家已经有了购买伊朗制造疫苗的意向，其中3个国家正在谈判中，另外2个国家准备进行谈判。

纳马基早些时候表示，鉴于伊朗自制疫苗的试验取得了成功，将在春季成为全球生产新型冠状病毒疫苗的中心之一，正在大力采购本土疫苗，同时从最安全的来源进口新冠疫苗。

伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自11日中午至12日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例16409例，新增死亡病例366例，新增治愈病例17890例，新增确诊病例中2252例住院治疗。

她说，伊境内累计确诊2707761例，累计死亡75934例，累计治愈2162087例，累计进行新冠病毒检测17480333人次；现存确诊病例469740例，其中重症患者5501人。

目前伊朗全国分别有46、263和139个红色、橙色和黄色风险城市，各地累计接种第一剂新冠疫苗1623279剂次、第二剂疫苗319793剂次，共计1943072剂次。