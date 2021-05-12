伊朗国家通讯社（IRNA）：开斋节(عيد مبارك)是全世界近16亿穆斯林的重要节日，也是中国回族、维吾尔族、保安族、哈萨克族、塔塔尔族、塔吉克族、柯尔克孜族、东乡族、撒拉族、乌孜别克族等10个少数民族的盛大节日。
穆斯林经过一个月的斋戒后到了收获的时候。
每年伊斯兰教历9月1日开始到30日是尊贵的莱麦丹月，10月1日为开斋节，今年开斋节为公历5月13日（即伊斯兰教历1442年10月1日）。
伊通社（IRNA）德黑兰 05月12电 全球穆斯林喜迎开斋节；这是穆斯林经过一个月的斋戒后到了收获的时候。
伊朗国家通讯社（IRNA）：开斋节(عيد مبارك)是全世界近16亿穆斯林的重要节日，也是中国回族、维吾尔族、保安族、哈萨克族、塔塔尔族、塔吉克族、柯尔克孜族、东乡族、撒拉族、乌孜别克族等10个少数民族的盛大节日。
穆斯林经过一个月的斋戒后到了收获的时候。
每年伊斯兰教历9月1日开始到30日是尊贵的莱麦丹月，10月1日为开斋节，今年开斋节为公历5月13日（即伊斯兰教历1442年10月1日）。
伊通社（IRNA）设拉子05月04电 伊朗设拉子市著名哈菲兹陵墓在斋月期间，每天晚上举行壮观诵读《古兰经》。按照伊朗斋月习俗，伊朗穆斯林在斋月里要到清真寺里参加集体诵读《古兰经》。…
伊通社（IRNA）德黑兰05月03电 在斋月文化中认为最尊贵夜晚是盖德尔夜，来自《古兰》第97章：那高贵的夜间胜过一千个月。 在这个夜晚，除了纪念经典《古兰》降示，同时还是平安夜认为会得到造物主安拉的…
伊通社（IRNA）德黑兰04月24电 每逢伊朗（包括阿富汗和塔吉克斯坦）斋月，在市场上就会出售两个特别甜点供人们食用，这两道甜点是专门在斋月里来做，所以也称为是斋月甜点。
伊通社（IRNA）德黑兰04月13电 明日（14号）是斋月的第一天，各国穆斯林纷纷开始迎接斋月的到来。
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