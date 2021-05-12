全球穆斯林喜迎开斋节

伊朗国家通讯社（IRNA）：开斋节(عيد مبارك)是全世界近16亿穆斯林的重要节日，也是中国回族、维吾尔族、保安族、哈萨克族、塔塔尔族、塔吉克族、柯尔克孜族、东乡族、撒拉族、乌孜别克族等10个少数民族的盛大节日。

穆斯林经过一个月的斋戒后到了收获的时候。

每年伊斯兰教历9月1日开始到30日是尊贵的莱麦丹月，10月1日为开斋节，今年开斋节为公历5月13日（即伊斯兰教历1442年10月1日）。