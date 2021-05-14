伊朗护士控诉美国制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：新华社从伊朗首都德黑兰报道，马莉哈·加里卜·沙阿已经两次感染新冠病毒了。第一次感染时，她感到全身酸痛；第二次所幸没出现明显症状。每次在核酸结果转阴后，她都立即重新投入工作。

沙阿是伊朗首都德黑兰一家医院的护士。新冠疫情肆虐，医院里药品、器械短缺，医务人员持续加班，防护设备不足。同时，新冠患者还在不断增加。截至12日，伊朗累计确诊病例超过270万例，累计死亡病例超75000例。沙阿所在医院的门诊部和注射室等都改造成了病房。

“我们压力很大。”沙阿说，她身边的很多同事都感染过一次甚至两次。据伊朗护士组织统计，截至11日，伊朗已有超过10万名护士感染新冠病毒，其中120人死亡。

让情况变糟的不只是病毒。2018年5月，美国政府单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施，冲击伊朗国计民生。如今疫情汹涌，制裁也丝毫没有减轻。伊朗进口药品、疫苗等抗疫物资受到严重阻碍。

“制裁对贸易、金融、企业、银行系统等的广泛限制，使国际上的药品和设备很难进入伊朗市场。”西安外国语大学伊朗问题专家苏欣说，不少药品和医疗器械公司因为忌惮美国二级制裁的霸道做派，根本不敢与伊朗有业务往来。

联合国伊朗人权状况特别报告员贾韦德·拉赫曼在日前发布的一份报告中指出，美国限制伊朗利用外汇储备购买医疗用品和生产原材料，导致伊朗医疗物资稀缺，危害民众健康权。

“我们一度没有药品，也没有足够的器械。”沙阿说，在疫情叠加制裁的双重影响下，医院里治疗呼吸系统疾病的药物和抗生素变得尤其短缺，有时不得不根据患者年龄和病情决定给药顺序。

制裁造成的更多、更大的影响体现在日常生活。“所有伊朗人的生活水平都因制裁下降了，我家也是如此。”沙阿说。遭受层层加码的制裁后，当地货币不断贬值，物价上涨。沙阿每月收入约450美元，只够当月开销，“无法为未来做任何规划”。

她家的遭遇并非孤例。在伊朗，年轻的父亲马苏德说，家人很少在孩子面前讨论经济状况，因为不想让孩子们产生压力。中年公务员莱拉是两个孩子的母亲，虽然和丈夫都有工作，但收入“仍然难以维持这个小家庭开支”。

伊朗总统鲁哈尼12日在内阁会议上说，美国对伊制裁导致伊朗物价上涨、药品不足，是“对伊朗穷人的压迫，对伊朗病人人权的侵犯”。

今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。沙阿期待会谈能有积极成果。“如果美国人还有人性的话，那就解除制裁，我们所有人的日子都会在制裁解除后好过很多。”

如今，沙阿已经怀孕三个月，仍然每天穿着防护服上班。“我必须和我的同事们一起渡过眼前的难关。”她说。

她的丈夫很担心，但也只能盼望病毒传播速度能够减缓，这样沙阿的工作可以轻松一些。夫妻俩现在有一个共同的心愿：自己的孩子能够成长在一个没有疾病、没有恐惧的世界。