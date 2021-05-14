中国：巴勒斯坦穆斯林民众的生命同样珍贵！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部发言人办公室”微信公众号消息，会上，有记者提问，原定今天举行的安理会有关巴以问题的公开会议，由于美国的阻挠不得不推迟到16日，中方对此有什么反应？中方认为美方要求推迟的原因可能是什么？在当前的危机之下推迟会议对巴勒斯坦人的生命安全是灾难性的，中方是否考虑以其他可能的形式恢复局势稳定？

华春莹表示，中国和国际社会都高度关注并且严重关切当前以巴局势不断升级。中国作为联合国安理会5月轮值主席，一直积极斡旋，已推动召开两次安理会紧急磋商讨论以巴冲突。安理会成员普遍对冲突局势表示关切和担忧，要求安理会发挥应有作用，推动局势回稳降温，防止失控。

“但正如你所说，令人遗憾的是，美国在安理会5月10日举行的紧急磋商中独家反对发表主席新闻谈话。在5月12日举行的第二次紧急磋商中，几乎所有安理会成员国都支持就巴勒斯坦局势发表简短媒体评论，但美国继续独家阻挠安理会发声，再次站在国际社会对立面。美国为什么要这么做？你提出的这个问题，我们也很想问美方，不知道美方能不能大方地回答？”华春莹说。

华春莹说，美国口口声声称关心穆斯林人权，如今以巴冲突再起，大批巴勒斯坦穆斯林民众被卷入战火，遭受苦难，但是美国对巴勒斯坦民众所遭受的苦难不闻不问，甚至冒天下之大不韪对安理会发声予以强力阻挠。与此同时，美国还伙同英国、德国和极个别盟友，基于谎言和政治偏见，妄借联合国名义举办毫无意义的涉疆问题会议，上演一场政治闹剧，美方这么做到底有什么目的？美方应该认识到，巴勒斯坦穆斯林民众的生命同样珍贵！

华春莹指出，王毅国务委员兼外长今年3月访问中东国家时提出实现中东安全稳定五点倡议，其中包括坚持公平正义，解决巴勒斯坦问题。面对当前严峻形势，要全力推动局势降温，保护普通民众安全和权利，防止危机升级失控。中方将继续推动安理会履行维护国际和平与安全的职责，尽快就以巴冲突采取行动，重申对“两国方案”的承诺和坚定支持，推动当地尽快恢复和平与稳定。