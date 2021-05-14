伊朗每年的藏红花出口额高达1.9亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗海关发言人表示，截至今年3月20日，伊朗农民在过去一年中向60余个国家出口了近325吨藏红花产品，价值逾1.9亿美元。

伊朗超过78%的藏红花出口到五个主要国家，香港超过74.5吨价值近4700万美元, 阿联酋60吨价值约3400万美元, 西班牙超过49吨价值约2650万美元, 中国超过40吨价值2250万美元,以及阿富汗近33.8吨。

伊朗是世界上最大的藏红花生产国之一，超过90%的产品出口到国外。

印度、阿富汗、希腊、西班牙、摩洛哥、中国和阿塞拜疆共和国等国家也已转向藏红花种植，但没有产品能够与伊朗红金（藏红花）竞争，而伊朗藏红花始终是独特的产品。

藏红花主要种植在伊朗的东部和东北部，其独特的香味、营养价值和药用特性使其成为像红金一样有价值的产品。

藏红花是一种耐旱植物，适于生长在冬季最低气温不低于零下20度，夏季最高气温不高于零上35度且气候干燥的地区。因水土和气候条件的限制，除了伊朗能大量种植外，希腊、印度、西班牙也能少量种植。

原产地在伊朗、西班牙、希腊等国家，经印度传入西藏，由西藏再传入中国内地，因此，人们把由西藏运往内地的番红花，误认为西藏所产，称其为“藏红花”。

藏红花每年8月栽种，3年后就可收获，可连续收获8至10年。之后产量会越来越低，种过的地就不能再栽种藏红花了。因为藏红花的花期只有15到20 天，日照会使摘下的花蕊发蔫，质量下降，所以要在日出前集体抢收。它的采摘期在每年的9月初，此时伊朗霍拉桑省（Khorasan）的种植区里到处是一片片紫色的花。藏红花并不是这些花朵，而是花的雌花蕊，每朵花一般只有3个雌花蕊，每1000克藏红花原花仅能出10克上等藏红花制品。

藏红花有三个世界之最：一是世界上最贵的药用植物，二是世界上最昂贵和最珍贵的香料，三是世界上最好的染料。

阿拉伯人称藏红花为“来自天堂的味道”，西班牙人称作“红色的金子”，伊朗人则自誉“帝王之色”，在中国只有少量栽培，由于产量极低，采收耗时费力，被中国列为珍稀名贵中药材。