伊朗副外长在伊通社发表署名文章呼吁伊斯兰世界为巴勒斯坦局势采取即时措施

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部国际事务和法律事务副部长莫森·巴哈万德（Mohsen Baharvand) 发表题为《伊斯兰世界就以色列的“侵略罪行”最低限度措施》的文章，呼吁全球伊斯兰国家为抵抗最近以色列在杀害巴勒斯坦无辜人民的行动不断升级采取即时措施。

文章中他说，无疑的是最近犹太复国主义政权在加沙地带的行动是战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪。不幸的是，国际社会一如既往面对这些罪行没有做到任何明确的谴责、政治言论或在国际法律框架的外交行动。

巴哈万德表示，以色列正在做的是公然的国际罪行，影响到每个人的良知。包括在内的国际组织，公民社会和人权团体以及政府在内的国际社会面对这些罪行拥有沉重的道德和法律责任。在这么敏感的时刻如果国际社会为了维护这些道德和人类的价值观不做任何务实的行动，我们就无法想象这些价值和规则的存在。

他指出，今天以色列不时以最发达的战争设施袭击加沙地带的居民区。就面积而言，加沙地带是地球上人口最稠密的地方之一。以色列摧毁每一个房屋里的居住者包括儿童，妇女和老人也被杀害；加沙地带的基础设施如电力，水，通讯等也没有那么发达而都被以色列攻击夷为平地。

伊朗外交部国际事务和法律事务副部长强调，我们呼吁国际社会和该地区各国就这些明显的罪行采取具体的行动并让以色列政权结束数百万无辜巴勒斯坦人的屠杀和大屠杀。

他说，巴勒斯坦问题不仅是伊斯兰世界和阿拉伯国家的问题，而是全人类和整个国际社会为防止这些明显罪行的人道主义责任。毫无疑问的是，以色列的上述行动显然违反了国际法的基本原则和规则。

巴哈万德表示，本人想在现阶段从国际法律角度向阿拉伯国家和伊斯兰世界采取最低限度的措施提出一下的几项建议：

— 所有的有关国家都必须制定本国法律，并在其正式承认犹太复国主义政权所犯下的罪行为灭绝种族罪和危害人类罪。

— 每一个国家的司法部将把以色列的罪行定为刑事犯罪并将这些罪行纳入其国内法院的管辖权并为逮捕这些罪行的肇事者采取有关的措施。

— 伊斯兰国家能在伊斯兰合作组织的框架内批准一项关于司法合作的公约并就种族灭绝和危害人类罪的肇事者进行集体合作的集体行动。

— 伊斯兰和阿拉伯国家支持共同建立一个独立的国际非政府组织，以报告和记录以色列的罪行，并查明这些罪行的肇事者，副手和犯罪者。

— 在有关国家的支持和协助下建立一个人权委员会和人道主义组织；该组织立即开始对以色列在加沙地带犯下的罪行进行调查并向国际社会报告。

伊朗外交部国际事务和法律事务副部长最后表示，上述是为阻止这些恐怖和系统性的犯罪所能采取的最低限度措施；我们的经验表明，伊斯兰国家不能再等待国际社会并为表现出其严重性必须首先采取主动的行动并提出一些倡议，否则在目前的有罪不罚之下的环境下，针对巴勒斯坦被压迫的无辜人民的残酷罪行还将继续下去。

最近据报道，周一爆发的巴巴勒斯坦与犹太复国主义政权（以色列）冲突已导致至少122名巴勒斯坦人死亡，其中包括31名儿童，另有900多人受伤。

数百个巴勒斯坦家庭在加沙北部联合国开办的学校避难，躲避以色列大炮的袭击，当地居民称，加沙地带经历了“最暴力”的夜晚。

与此同时，伊朗外交部发表声明，强烈谴责以色列政权最近在耶路撒冷对巴勒斯坦被压迫人民的占领和侵略罪行。

伊朗外交部同时呼吁各国政府和各个国际组织履行其职责，结束以色列的占领行为，反击以色列的侵略暴行。

伊朗宣布声援巴勒斯坦崇高事业，并强调举行包括穆斯林、基督教徒和犹太人在内的所有主要巴勒斯坦居民参加的全民投票，以行使自决权利、决定政治制度，这是巴勒斯坦危机的唯一解决方案。

声明强调，在那一天到来前，阻止以色列政权对巴勒斯坦人压迫、杀戮、折磨和侮辱的唯一途径是全面抵抗。

声明还称，伊朗将巴勒斯坦独立视为伊斯兰世界的首要任务，呼吁所有伊斯兰国家和人民摒弃分歧，捍卫巴勒斯坦人民权利，在全面解放圣城、成立独立的巴勒斯坦国之前不放弃巴勒斯坦事业，尽最大可能帮助勇敢坚毅的巴勒斯坦人民。