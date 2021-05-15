伊中25年合作计划伊方牵头人拉里贾尼参加总统大选登记

伊朗国家通讯社（IRNA）：拉里贾尼登记活动结束后接受媒体采访时表示，伊朗国内问题具有复杂性和多维性，当前的国家管理脱离了理性的道路，忘记了伊玛目的理想，机会主义盛行。

他说，我决定独立参加总统大选，(如当选)，我的政府将不同于鲁哈尼政府，国家的管理不应该掌握在极端主义或妥协者手中。

拉里贾尼强调，空喊口号、说狠话并不能使国际形势变得平静。

伊朗原议长表示，我们应该利用合理的国际规则和革命性行动将国外冻结的伊朗资金拿回来，而不是只是在国内喊口号：我们还在销售着原油、但钱被冻结在国外账户。

拉里贾尼自2008年起担任伊朗议会议长，并在2012年及2016年连任，2020年届满离任后被任命为伊朗最高领袖的顾问。

拉里贾尼还有一个身份为伊中25年合作计划伊方牵头人。

伊朗内政部宣布，自愿参加于6月举行的第13届伊朗总统选举的候选人，必须在从11日起的5天内到伊朗内政部报名。

伊朗的许多政治家以及原政治官员已宣布参加总统竞选，但他们的候选人资格必须得到伊朗宪法监护委员会的批准。

伊朗将于今年6月举行总统选举。在上一届举行的总统选举中，伊朗全国共有几百个人申请竞选总统，但最终只有几个人获得了宪法监护委员会的资格批准。