伊朗议会强调全力支持巴勒斯坦反抗以色列侵略的斗争

伊朗国家通讯社（IRNA）：被伊朗议会的250名议员签署的声明里表示，以色列不断对加沙巴勒斯坦人进行野蛮屠杀是任何有良知的人所不能容忍和接受的。

该文件强调，伊朗伊斯兰议会坚决支持巴勒斯坦以及该地区的抵抗运动，绝不允许以色列继续侵略加沙，并将尽其所能阻止以色列对加沙巴勒斯坦人的杀戮。

最近伊斯兰合作组织外长16日以在线方式举行特别会议后谴责以色列“野蛮”空袭加沙并要求立即停止。

今日伊斯兰合作组织外长以在线方式举行特别会议，伊朗外长扎里夫参加会议致辞并就巴以最近冲突问题与各方交换了意见。

伊斯兰合作组织外长强调，以色列的轰炸是“野蛮的”，约旦对此提出谴责，要求立即停止。

伊朗外长扎里夫提议，设立独立的国际监察机构，记录以色列对巴勒斯坦人犯下的军事罪行。

扎里夫在伊斯兰合作组织紧急会议期间发言称：“必须成立独立的国际监察机构，记录以色列对巴勒斯坦人犯下的军事罪行，并在国际刑事法院调查以色列犯下的战争罪。”

他指出，伊朗为了保护巴勒斯坦人和穆斯林人的权益，有意忘记与其它穆斯林国家存在的分歧，并向他们伸出橄榄枝，一同开展联合行动。

巴以冲突已持续多日。以色列军方此前对斋月期间聚集在圣殿山阿克萨清真寺祷告的巴勒斯坦穆斯林进行了驱赶，以方强迫迁离东耶路撒冷巴勒斯坦居民的举动也引发抗议。

巴以局势5月10日晚急剧恶化，加沙地带的巴勒斯坦武装和犹太复国主义政权（以色列）军方开始交火。

据以方最新消息，加沙地带武装人员已向以色列方向发射约2900枚火箭弹，其中有1150枚被拦截，造成以方10人死亡，约50人受重伤。

以色列政权则摧毁哈马斯和伊斯兰圣战组织的多个目标，打死包括几名高级战地指挥官在内的武装人员。以色列空袭在加沙地带造成死亡人数升至181人，其中包括52名儿童。