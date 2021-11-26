波斯文版《孟子》亮相第29届伊朗国家图书周

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国文化网消息，第29届伊朗国家图书周于11月15日开幕，当天也是伊朗每年的全民读书日。从11月15日至22日，由伊朗文化与伊斯兰指导部图书与文学之家组织、15家相关机构参与的伊朗国家图书周，在首都德黑兰举办了80场活动。

图书周每天一个主题，15日的主题是“图书、阅读和图书管理员”，16日的主题是“一本好书是您终身的伴侣”，17日的主题是“图书和波斯语——诗歌与小说”。其它日子依次举办的主题是“图书和媒体——相互交融与相互影响”“图书和家庭——伊朗与伊斯兰的生活方式”“出版商、零售商与出版业”“图书，抵抗战争中的母亲和妇女”、“图书与青少年——网络中的下一代”等等。围绕着这些主题，伊朗政府还动员全国的图书、出版、文化、教育、工业、农业、军队等部门共同参与图书周的活动。克尔曼沙赫、伊斯法罕、库姆、南呼罗珊、哈马丹、胡齐斯坦、古勒斯坦、亚兹德等全国30省同期还举办1000多场大小各具特色的图书周省际分场活动。

图书周期间举办的研讨、讲座、书评、新书发行、诗歌朗诵、演讲比赛、漫画展览、儿童图书插图比赛、图书捐赠、购书打折、儿童图书节、游牧民族诗歌节等活动，形式多种多样、内容丰富多彩，其目的在于促使全国各族人民，不分年龄、种族、性别、职业，热爱图书、喜欢阅读、培养良好的阅读习惯。在新冠疫情反复肆虐的当下，第29届伊朗国家图书周的主题口号是——“让图书充实您的生活”。

值得一提的是，随着中伊两国全面战略伙伴关系的深入发展，中伊文化、出版界的合作正出现蒸蒸日上的势头。在今年伊朗国家图书周活动中，伊文化和伊斯兰指导部为受到翻译出版计划支持的10种伊朗儿童图书翻译成中文举办了出版首发仪式。

中文图书《孟子》重新翻译成波斯文出版发行消息，也引起当地媒体和图书爱好者的普遍关注。

伊朗是一个热爱图书的国度，近8400万人口的国家，拥有2685所图书与文学之家，3631所图书馆（其中农村图书馆795所，流动图书馆36所）。为了鼓励全民保持读书、藏书、热爱图书的风气，伊朗政府每年都由伊朗图书与文学之家举办伊朗图书周。