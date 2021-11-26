印度提议将伊朗恰巴哈尔港纳入北南运输走廊

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，印度外交部长苏杰生在上海合作组织成员国政府首脑理事会会议上表示，印方提议将伊朗恰巴哈尔港纳入国际运输走廊。

苏杰生说：“印度正在就将伊朗恰巴哈尔港投入运营的问题采取措施，以确保中亚国家能获得安全、有商业可行性的出海口。我们也提出将伊朗恰巴哈尔港纳入北南国际运输走廊。”

北南国际运输走廊是一条全长7200公里的多式联运线路，北起俄罗斯圣彼得堡，南至印度孟买港，与经苏伊士运河的海运线路相比运输距离短、时间少。