俄常驻维也纳国际组织代表：莫斯科不认为伊朗妨碍核查员的工作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯媒体消息，乌里扬诺夫在国际原子能机构理事会会议上发言时强调，我们不认为伊朗在故意妨碍核查员的工作。我们都很清楚，德黑兰对核基础设施企业安全的担忧以及后来的加严检查并非无缘无故。”

乌里扬诺夫称，这是发生一系列破坏行动的结果。莫斯科对这些行动表示谴责。他认为奇怪的是，国际原子能机构坚定绕过这一重要方面，仿佛核查员对核设施遭攻击和国际原子能机构设备遭破坏并不担心。

乌里扬诺夫指出，伊朗放弃执行有关国际原子能机构在伊朗扩大核查范围的附加议定书的首要原因在于最大限度对德黑兰施压的政策以及伊朗科学家穆赫辛·法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）被杀事件。

他说：“总的来说，不要忘记，附加议定书的问题应在有关恢复履行全面协议的维也纳谈判背景下考虑，会更有效，更有成果。”

2021年2月23日，根据伊朗著名核物理学家兼副防长穆赫辛·法克里扎德被杀后通过的法律，伊朗对国际原子能机构的核查活动实施了限制。

新一轮伊核谈判将于11月29日在维也纳举行，这将是今年8月易卜拉欣·莱希就任伊朗总统以来的首轮恢复履约谈判。在此之前，莱希的前任已在维也纳开展了一系列讨论。

2015年，英、德、中、俄、美、法六国与伊朗签署《联合全面行动计划》，规定解除对伊制裁，以换取限制伊朗的核计划，从而确保德黑兰不会获得核武器。

2018年5月，时任美国总统的唐纳德·特朗普决定单方面退出协议，并恢复对伊朗的严厉制裁。作为回应，伊朗宣布分阶段收缩在协议中承担的义务，不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。