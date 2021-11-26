伊朗门将手抛球61.26米创吉尼斯世界纪录

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗门将阿里雷扎-比兰万德在2016年对韩国的比赛中，手掷球扔出了61.26米，创造了门将手掷球最远的吉尼斯世界纪录，近期获得了吉尼斯世界纪录的认可拿到了荣誉证书。

最近几年贝兰万德闪耀。他先是入选了伊朗的U23青年队，随后又称为了德黑兰石油的正选门将。他小时候玩的扔石子游戏让贝兰万德首次得到了外国媒体关注，在对阵特拉克托的比赛中，他扔出了一记超远的手抛球，直接助攻了球队的进球。

2015年，贝兰万德终于成为了伊朗的正选门将。预选赛中，他保持了12场的零封，帮助伊朗队晋级俄罗斯世界杯。回首往事的时候，贝兰万德也充满了感慨：“为了我的梦想，我遭受了很多困难，但我不会忘记这些困难，因为正是它们造就了现在的我。”

现在，我们都看到了，贝兰万德在本届世界杯上已经奉献了优异的表现。3场比赛中他仅丢失两球，还扑出了超级巨星C罗的点球。或许在世界杯后，贝兰万德能转会到欧洲的俱乐部效力。对于牧羊人来说，旅途永远没有终点。

时光匆匆，岁月如梭，世道总是如此艰难。人间不易，梦想似乎总是会淹没在无情的现实中。逆境中，那些坚守梦想，坚持前行的人们值得我们致敬。无论最后他们是成功者还是失败者。