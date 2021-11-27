德黑兰大学学生荣获2021“最·孔院”短视频活动优秀奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国国际中文教育基金会发布的消息，11月26日，由中国国际中文教育基金会主办、中国教育出版传媒集团支持的 2021“最·孔院”短视频活动颁奖典礼暨“孔院达人”称号授予仪式在线上圆满落幕。

130所孔子学院（课堂）提交的近500部作品，经过专家评议、大众投票、综合评定三个环节，最终评选出特等奖3部，一等奖6部，二等奖9部，三等奖15部、优秀奖67部，最具人气奖12部。30所孔子学院获评优秀组织奖，23人获得“孔院达人”称号。

活动得到了全球孔子学院及社会各界的广泛关注，反响热烈。

德黑兰大学孔子学院选送的参赛作品《伊朗美食》荣获优秀奖。该短视频的作者潘安通过视频，详细地为大家介绍了一道伊朗家常美食 کشک بادمجان的做法和吃法，让我们一起感受了伊朗美食的独特魅力。

中国国际中文教育基金会秘书长赵灵山在致辞中对孔子学院、专家评委、支持方以及广大观众的关注表示感谢。他强调，本次活动是全体孔院人不畏困难、齐心协力、积极向上的良好风貌的展示，并呼吁全球孔子学院、中外合作机构以及关心支持国际中文教育事业的社会各界继续精诚团结，共担风雨，砥砺前行！赵灵山宣布，“最·孔院”短视频征集活动将于2022年继续举办。