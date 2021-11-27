参加伊核协议谈判伊朗代表团抵达维也纳

伊朗国家通讯社（IRNA）：日当地时间11月27，以伊朗首席核谈判代表、伊朗副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）为首的伊朗谈判代表团已经抵达维也纳。

巴格里-卡尼本月3日宣布，伊核谈判将于11月29日在奥地利首都维也纳重启。

他在其推特账号上发文说，在与欧盟对外行动署副秘书长莫拉的通话中，他和莫拉同意29日在维也纳启动“旨在解除非法和非人道制裁的谈判”。

最近伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 最近称，伊朗正在等待美国采取措施解除制裁并履行承诺，“在实际情况发生变化前，德黑兰不会考虑通过任何形式同华盛顿进行对话，这是再自然不过的事情。”

哈提卜扎德是在周一的例行新闻发布会上作此表态的。他同时表示，美英法德四国领导人日前有关伊核计划的声明是“非建设性的”，不符合现实。他强调伊朗的核活动属于“和平性质“，称伊朗不寻求制造核武器，核武器在伊朗的国防战略中“没有位置”。他还指责美国和欧洲三国不负责任，不履行承诺，违反了联合国安理会相关决议，因而造成了今天的伊核问题僵局。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

今年1月拜登就任美国总统后，美伊双方都表达了谈判意愿。伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮。但由于美方不履行其义务，新一轮会谈迟迟没有举行。

伊朗方面多次强调，伊决心继续参与谈判，但谈判应“全面和有效地”解除非法制裁，确保伊朗对外经贸正常化，并为不再发生背弃承诺的行为提供“可信保证”。