伊朗副外长：美国必须取消所有对伊制裁 否则伊核谈判将失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：新一轮伊核协议维也纳会谈将于11月29日开始，伊朗副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）表示，美国必须取消所有对伊制裁，否则伊核谈判将失败。

巴格里-卡尼近日接受了英国《独立报》采访，他在采访中说：“遗憾的是，从特朗普政府开始的极限施压政策仍然在拜登政府的议程中，拜登总统需要取消制裁，以解除我们的政治困惑。”

他还表示，伊朗“要求对方保证不退出协议，不实施和执行新的制裁，不恢复和重新实施先前的制裁。”

巴格里-卡尼表示，如果美国拒绝取消制裁或者不能确保不再退出伊核协议，那么即将进行的谈判将失败。

巴格里-卡尼本月3日宣布，伊核谈判将于11月29日在奥地利首都维也纳重启。

他在其推特账号上发文说，在与欧盟对外行动署副秘书长莫拉的通话中，他和莫拉同意29日在维也纳启动“旨在解除非法和非人道制裁的谈判”。

最近伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 最近称，伊朗正在等待美国采取措施解除制裁并履行承诺，“在实际情况发生变化前，德黑兰不会考虑通过任何形式同华盛顿进行对话，这是再自然不过的事情。”

哈提卜扎德是在周一的例行新闻发布会上作此表态的。他同时表示，美英法德四国领导人日前有关伊核计划的声明是“非建设性的”，不符合现实。他强调伊朗的核活动属于“和平性质“，称伊朗不寻求制造核武器，核武器在伊朗的国防战略中“没有位置”。他还指责美国和欧洲三国不负责任，不履行承诺，违反了联合国安理会相关决议，因而造成了今天的伊核问题僵局。