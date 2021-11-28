经济合作组织领导人第十五次峰会在土库曼斯坦首都举行 伊朗总统莱希出席会议并致辞

伊朗国家通讯社（IRNA）：会议主要日程包括总结土库曼斯坦担任组织主席国期间的工作以及推动地区经济合作的议题。

伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）出席本次会议并致辞。

他说，伊朗伊斯兰共和国对ECO及其活动的支持是无条件无限的；美国的制裁不会对伊朗伊斯兰共和国的邻国外交政府造成任何干扰。

伊朗总统强调，伊朗伊斯兰共和国十分重视与亚洲国家的经济合作和伙伴关系，特别是与南亚、西亚、中亚和高加索地区的邻国。

他表示，“毫无疑问的是加强包括在内的经济合作组织的双边和多边合潜力是德黑兰一直以来重视的一个政策。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在会上表示，土方重视发展国际运输网络，建议打造连接里海和黑海地区的交通网络，进而通往欧洲、中东和亚太地区市场。

他还指出，阿富汗加入地区发展进程以及成为地区经济伙伴关系参与者将具有重要意义，但实现该目标的前提是该国实现和平、和解与发展。

经济合作组织成立于1985年，成员国包括土库曼斯坦、阿富汗、阿塞拜疆、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦等10个国家。各国元首、政府领导人出席峰会。

此外，在峰会框架下，经济合作组织27日还举行了成员国外长理事会第25次会议和商业论坛。

土库曼斯坦外长梅列多夫在外长会议上表示，土方担任组织主席国期间的主要任务是推动各国间扩大投资、打造自由经济贸易区、建设新的经济走廊和在能源领域建立伙伴关系。

在商业论坛期间，共签署了40多份合作文件，各国间签署的进出口合同总值为3550万美元。