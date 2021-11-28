伊塔两国总统在阿什哈巴德峰会上举行会晤 强调扩大双边的关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：会晤间伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）表示，“伊朗和塔吉克斯坦之间不断扩大的关系表明两国在加强双边关系的积极意愿；德黑兰和杜尚别在贸易、文化和经济领域的良好关系将继续加强。”

伊朗总统莱希昨天前往土库曼斯坦参加经济合作（ECO）领导人峰会，峰会上伊朗总统会见了经济合作组织成员国的几位领导人。

他对上海峰会后与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的交流表示满意并说，“对塔吉克斯坦进行访问是本人当伊朗总统后的第一次出访计划，而当时的访问为推动两国关系的发展发挥了积极作用。”

阿亚图拉莱希补充说，“我们今天的会议很重要，原因有二；第一个是因为能回顾两国过去的一些行动，第二是我们将为双边未来的关系作出决定。”

他说，“伊朗和塔吉克斯坦在贸易、文化和经济领域的良好关系将继续保持牢固；我们相信与塔方的友好关系会得到发展。”

伊朗总统邀请埃莫马利·拉赫蒙访问德黑兰时说，“我们认为，由于深厚的文化和两国语言的关系以及双边的悠久友谊，我们比其他国家的合作潜力更扩大一些。”

他说，在伊朗，我们自豪地接待大约400万名阿富汗公民。在接待阿富汗朋友的同时，我们希望这个国家的人民能够决定自己的命运。

他称，“IS作为威胁我们地区稳定的一个恐怖组织是美国养出来的；该组织正在代表美国是破坏地区的安全。无疑的是我们与贵国的合作将为地区和阿富汗的安全，发挥重要的作用。”

会晤间塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙也表示，阿富汗政府应代表该国所有民族和政治派和部落。

谈到阿富汗最近的事态发展，他强调，“无疑的是这个国家的不安全对地区和邻国不利，所以我们担心该国的未来，我们都应该努力为阿富汗政府的包容性提供帮助。”

塔吉克斯坦总统在谈及此前与阿亚图拉·莱希的会晤时补充说，“我们会晤之后，两国关系的水平将得到发展，而且两国的未来贸易也将成倍增长。”