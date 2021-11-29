独家：伊朗解除制裁谈判小组代表团被披露 专家：这是全面专家性的代表团

伊朗国家通讯社（IRNA）：在恢复核协议谈判之前，伊朗的谈判小组在维也纳举行专家会议。当地时间11月27，以伊朗首席核谈判代表、伊朗副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）为首的伊朗谈判代表团已经抵达维也纳。

巴格里-卡尼本月3日宣布，伊核谈判将于11月29日在奥地利首都维也纳重启。

他在其推特账号上发文说，在与欧盟对外行动署副秘书长莫拉的通话中，他和莫拉同意29日在维也纳启动“旨在解除非法和非人道制裁的谈判”。

由阿里·巴格里·卡尼 (Ali Bagheri Kani) 率领的伊朗解除制裁谈判小组包括一群伊朗各部在法律、银行业和能源等专业领域最杰出的专家组成。

据伊通社（IRNA）记者报道，该专业谈判小组包括一批伊朗伊斯兰共和国各领域的知名专家和官员。伊朗解除制裁谈判小组成员如下：

伊朗外交部经济事业副部长迈赫迪·萨法里（Mehdi Safari）

萨法里是驻维也纳的伊朗谈判小组成员。 他是原伊朗驻奥地利、俄罗斯和中国的原大使；伊朗这位外交官还曾任外交部亚大副部长、外交部欧美副部长。

萨法里拥有电气和电信博士学位。

伊朗外交部原法律和国际事务的副部长 雷扎·纳杰菲（Reza Najafi）

纳杰菲曾任伊朗伊斯兰共和国驻国际原子能机构大使。他曾担任过伊朗外交部国际和平与安全司司长，并拥有国际法博士学位。

伊朗外交关系战略委员会经济委员会主席伊波拉西姆·舍巴尼（Ebrahim Sheibani）

舍巴尼曾任伊朗伊斯兰共和国驻维也纳（奥地利）大使。

拥有经济学博士学位的他曾当过伊朗中央银行行长和第一副总统的经济顾问。

伊朗经济和财政部副部长兼投资组织总干事阿里·费克里（Ali Fekri）

我国解除制裁谈判组的另一名成员是伊朗伊斯兰共和国驻北京大使馆前副馆长阿里·费克里。

他曾担任过伊朗外交部经济和反制裁行动组的负责人。

伊朗石油部国际事务和商务事副部长艾哈迈德·阿萨扎德（Ahmad Asadzadeh）

阿萨扎德是维也纳伊朗谈判团队的另一名成员，拥有战略管理博士学位。

他曾任国家最高国家安全委员会秘书处能源委员会秘书。

伊朗中央银行执行委员会和外汇事务副主任库拉木雷扎·帕纳西（gholam reza Panahi）

伊朗驻维也纳谈判小组的另一名成员是伊朗伊斯兰共和国中央银行执行委员会和外汇事务副主任。

他曾任伊朗伊斯兰共和国国家银行董事会成员和外交部副部长。帕纳西拥有银行管理硕士学位，曾任伦敦PLC银行董事会非执行成员、俄罗斯莫斯科Mirbusiness银行董事会前非执行成员和迪拜国家银行最高信贷委员会委员。

专家认为，自从该小组的构成可以看出，伊朗伊斯兰共和国第十三届政府参与本次维也纳谈判真正地想实现德黑兰最终战略目标——解除压迫性和非法制裁。

鉴于该代表团中的经济学家及其在国际经济学领域的广泛背景，很明显地能了解伊朗决心达成一项精确而全面的政治经济协议。