伊朗敦促美国在新一轮伊核谈判中放弃极限施压政策

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 29日表示，美国政府应在新一轮伊核谈判中放弃美前总统特朗普时期实施的对伊极限施压政策。

哈提卜扎德在当天的例行记者会上表示，美方为了维持特朗普时期失败的对伊政策，在前6轮伊核谈判中浪费了很多时间。

他说，伊方带着善意和取得成果的决心参加新一轮谈判。希望各方抓住这个机会，因为机会的窗口“不会永远敞开”。

伊朗外交部发言人还表示，伊朗正朝着取消对伊制裁的方向迈进。在奥地利首都维也纳的伊朗谈判小组将专注于解除对伊制裁。

当地时间11月29日，旨在恢复伊朗核协议的第7轮维也纳谈判第一次会议结束。伊朗外交部在会后发表的官方声明中表示，伊朗强调要把解除对伊制裁作为本轮谈判的主要议题，只要美国对伊朗的极限制裁存在，恢复遵守核协议就是一句口号而已。

这份声明表示，伊朗副外长、谈判首席代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）强调有必要解除美国对伊朗所有的非人道、压迫性的制裁措施，有必要把解除对伊制裁作为本轮谈判的主要议题。

声明称，卡尼在会议上表示，只要美国对伊朗的极限制裁措施存在，一些西方国家声称的要恢复伊朗核协议就是一句空话。