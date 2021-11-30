维也纳谈判第二天 伊朗拒绝任何新承诺  欧洲表示乐观

伊朗国家通讯社（IRNA）：周二，旨在重启伊核协议的第七轮维也纳谈判第二次会议将继续进行，与此同时，德黑兰强调，其不会接受任何新承诺。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 表示，伊朗不会接受任何超出 2015 年核协议条款的新核承诺，其在维也纳的重点将是解除制裁。

哈提卜扎德在新闻发布会上补充说，伊朗不会接受任何少于或多于核协议规定的内容，不接受循序渐进的原则或任何新的承诺，这是对华盛顿要求伊朗遵守伊核协议规定的回应。

这位伊朗官员表示，德黑兰正在以一个全面的代表团和认真的意愿参加维也纳会谈，并拥有解除制裁的严肃意愿，如果其他各方也寻求达到同样的目标，而不是拖延和浪费时间，可以说谈判将走上正轨。

第一次会议

周一在维也纳举行了第一次核谈判后，伊朗副外长、谈判首席代表阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）表示乐观。

他补充说，考虑到如果“美国极限施压政策”继续下去，恢复协议将很困难，因此，有必要将取消所有制裁作为维也纳谈判的优先事项。

巴格里-卡尼还补充说，“我们已经证明了我们对承诺的承诺，我们确认我们决心达成一项保障我们利益的公正协议。”

在此背景下，俄罗斯外交部表示，维也纳谈判参与者决定恢复制裁和核问题两个专家组的工作，其在一份声明中补充说，谈判的所有参与者都强调，他们希望尽快取得积极成果。

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫表示，华盛顿申明准备取消所有与核协议不符的制裁，以换取德黑兰完全遵守伊核协议。

这位俄罗斯官员补充说，将取消的具体制裁清单是谈判的主题。

欧洲表示乐观

欧盟负责谈判的首席协调员恩里克·莫拉表示，伊朗决心解除美国制裁，并强调，一个特别委员会将从周二开始就此事开展工作。

这位欧洲协调员补充说，他对昨天会议上的情况感到乐观，并指出，伊朗新政府希望认真进行对话。

据半岛电视台消息，莫拉解释说，第七轮维也纳谈判将持续数天，但没有明确结束时限，维也纳谈判和与各国首都磋商穿插进行，并强调，在维也纳重启核协议的谈判面临政治和其他技术困难。

据悉，在美国间接参与下，德黑兰与4+1集团（德、法、英、俄、中）之间展开新一轮谈判，伊朗和美国代表团之间没有直接会晤。

4月至6月，伊朗与主要国际大国在维也纳举行了六轮会谈，试图重振伊核协议。

在欧盟主持下举行的谈判旨在让美国重返前总统唐纳德·特朗普政府于 2018 年 5 月退出的协议，也旨在推动伊朗——伊朗坚持美国首先完全解除制裁——返回遵守其在协议中的承诺。