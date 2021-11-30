伊朗举行杭州亚运会武术选拔赛

伊朗国家通讯社（IRNA）：第19届亚运会将于2022年9月10日至25日在中国浙江杭州举行。

据中国驻伊朗大使馆发布的消息，伊朗全国武术锦标赛暨杭州亚运会选拔赛近日在格什姆省开幕，男子比赛于2021年11月27—29日举行，来自34个武术队的377名运动员和教练员参与比赛。女子比赛将于2021年12月2—4日举行，约300名运动员参与比赛。

据伊朗武术联合会主席阿米尔•赛迪格介绍，伊朗将派出13名武术运动员参加杭州亚运会。

让我们一起通过视频感受现场高手过招、群雄角逐的激烈氛围。