伊朗国际商会秘书长：伊中私营部门能在“两国全面合作协议”中发挥重要作用

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国际商会国际委员会（ICC）秘书长穆罕默德·哈扎伊(Mohammad Khazaei) 表示：“伊中全面合作计划是两国包括在内经济等领域的一种互动文件，而为务实地能实现该计划关键在于双方得把各种项目放在计划的中心。”

罕默德·哈扎伊周二在伊朗举行的一个全国性的经济治理会议上表示，伊朗和中国25年全面合作计划旨两国在文化、军事、环境、经济和贸易领域扩大双边的合作；我们与中方能在该计划的框架内容纳数百个不同而巨大的项目。

他补充说，“这份合作文件是依靠两国私营部门的潜力编制和签署的，无疑的是如没有两国的该部门有效和强大的存在，25年全面合作计划的许多条款将无法实现的。”

哈扎伊同时表示，“因此，两国的政府应该好好重视这篇合作计划并将为双方的私营部门参与该计划提供积极的基础。”

伊朗国际商会（ICC）国际委员会秘书长表示，中国比较重视如一带一路巨大而国际性的倡议，伊朗也不应错过积极参与个珍贵的机会；伊朗因为在历史上也一直是古丝路的重要国家之一能在上述框架与中国进行丰富的合作，并在一带一路倡议中发挥建设性的作用。

2020年3月27日中国和伊朗正式签署一项为期25年的协议，其中包括政治、战略和经济合作。当时中国国务委员兼外长王毅和伊朗外长扎里夫在德黑兰签署了这份文件。