伊朗外长：维也纳会谈以取消对伊制裁为优先认真地在进行中

伊朗国家通讯社（IRNA）：维也纳时间11月29日，新一轮旨在恢复伊朗核协议的维也纳谈判正式开启。伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）今日（2号）在其推特账号就维也纳会谈写道，“目前维也纳会谈是在以取消对伊制裁为优先事项，认真地在进行中，如果核协议西方国能展现出善意，达成协议是可能实现的。”

他指出，伊方外交官作为逻辑性强的、强有力的、坚定不移的而以结果为导向的代表团参加了本次会议。

伊外交部长还提醒说，我们每天都与伊方首席谈判代表保持密切的联系；同时专家会谈也正在进行中。

周二，旨在重启伊核协议的第七轮维也纳谈判第二次会议将继续进行，与此同时，德黑兰强调，其不会接受任何新承诺。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 表示，伊朗不会接受任何超出 2015 年核协议条款的新核承诺，其在维也纳的重点将是解除制裁。

哈提卜扎德在新闻发布会上补充说，伊朗不会接受任何少于或多于核协议规定的内容，不接受循序渐进的原则或任何新的承诺，这是对华盛顿要求伊朗遵守伊核协议规定的回应。

这位伊朗官员表示，德黑兰正在以一个全面的代表团和认真的意愿参加维也纳会谈，并拥有解除制裁的严肃意愿，如果其他各方也寻求达到同样的目标，而不是拖延和浪费时间，可以说谈判将走上正轨。