北京，我来了”——伊朗滑雪运动员期待北京冬奥会

伊朗国家通讯社（IRNA）：位于伊朗首都德黑兰北部的托查勒国际滑雪场，最高海拔近4000米。11月底，雪还没铺满整座大山，但已经给在这里集训的伊朗国家滑雪队提供了天然的训练赛道。队员们正在紧张备战，争取获得通往北京冬奥会的门票。

11月30日，在印有“2022年冬奥会和冬残奥会”字样的彩色条幅前，队员和教练们迎来了一位特殊的客人。中国驻伊朗大使常华来到这里，为冰雪健儿们打气加油，共同期待北京冬奥会的到来。

“北京，我来了！”队员们齐声呼喊，为自己，为国家，也为奥林匹克运动。

谈及北京冬奥会，伊朗德黑兰省滑雪协会负责人默罕默德-礼萨·萨维·多鲁迪神采飞扬。“中国大使的到来让我们很高兴”，他说，伊朗在高山滑雪项目上男、女各有一个奥运参赛名额，“孩子们”需要在测试赛中展现出“谁是最好的”。

“我希望他们能够在比赛中取得很好的成绩，让伊朗的国旗在冬奥会上升起。我祝他们成功，希望他们能享受中国之行。”萨维·多鲁迪说。

正在备战的滑雪运动员们心情同样如此。高山滑雪运动员普里亚·萨韦·谢姆沙基是一名老将，曾代表伊朗参加过2010年温哥华冬奥会。他说：“奥运会的名字说明了一切。这可是奥运会，可以说是世界上最大的赛事。”

他介绍说，他们已经在托查勒雪道上训练了大约20天，此前在高海拔的山区进行了体能训练，为争取奥运会参赛资格进行最后冲刺。

女子高山滑雪运动员萨达夫·萨韦·谢姆沙基的心情是既自信又紧张。她说，从竞技水平来看，最终的女子组参赛名额将在她和其他三位运动员中产生。这位如今在雪场上驰骋的女将早在3岁时就第一次站在了滑雪场上，因为“从家里的窗户望出去，就能看到远处的雪山”。她告诉记者：“每个人都知道，所有运动员都想参加奥运会，并刷新最好成绩。我们正在现有的训练和比赛条件下尽最大努力，全力争取奥运会参赛名额。”

在她看来，今年托查勒国际滑雪场早早下雪，这是自然的馈赠。“很幸运的是，这里很早就下雪了，而世界上很多地区现在还没有天然雪道。下雪了我们就可以在雪上训练了。”她说。

她的观点得到了伊朗滑雪协会负责人阿巴斯·纳扎里安的印证。他说，伊朗的雪季通常在11月开始，但今年从10月下旬开始托查勒滑雪场就开始下雪。

谈及将于明年2月举办的北京冬奥会，纳扎里安说自己还下了一番功夫进行调研，结论是：中国有望举办“一届最成功的冬奥会”。

他说，国际滑雪联合会今年在中国设立了新的办事处，这表明中国在发展滑雪运动方面成效卓著，中国也将成为整个亚洲地区滑雪运动的重要基地。

冬奥会的筹办已经进入最后冲刺，纳扎里安说，届时将有来自世界各地的大批运动员参加北京冬奥会，有理由相信“好事会发生”。

在接受新华社记者采访时，他也明确表示反对将体育运动政治化的操弄。他说：“《奥林匹克宪章》要求我们排除政治因素，体育精神要求我们不把政治带入比赛。”

纳扎里安说，组织如此大规模的活动和比赛需要耗费大量的努力，不能让那些与体育无关的阴险算计破坏奥林匹克运动。

常华对伊朗滑雪好手们说，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台；近日，伊朗外长阿卜杜拉希扬公开表达了伊方对中国举办冬奥会、冬残奥会的坚定支持，谴责将体育赛事政治化。“在这里我又切身体会到了伊朗民众和运动员们对北京冬奥会的热情期盼，这才是正义之声！”

他还将带来的具有中国元素和冬奥特色的纪念品送给了身边的伊朗运动员和教练员，还现场为两位代表戴上了中国的红围巾，引来了大家的欢呼和掌声。

“现在北京已经准备好了！北京欢迎大家！”常华说。

“你好，北京！”运动员们齐声回应。