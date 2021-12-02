中国和伊朗邮政共庆两国建交50周年

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国和伊朗邮政共庆两国建交50周年中伊两国远隔千山万水，但古老的丝绸之路将两个历史悠久的文明古国紧密连结起来。两国人民自古通过丝绸之路友好交往，结下深厚友谊。

早在2000年前，中国史书《史记》就有对安息国（即伊朗）记载。公元1世纪，汉朝使臣甘英来到安息，打通了中国通往罗马的交通线，即古丝绸之路。安息国王遣使回访以示友好。此后，两国友好往来连绵不断。中国唐宋时期，许多伊朗人通过陆路、海上两条丝绸之路前往中国求学行医经商，足迹遍及西安、广州、泉州等地。

13世纪，伊朗著名诗人萨迪记录了到中国新疆喀什的难忘游历。15世纪，中国明代航海家郑和7次率领庞大船队远洋，其中3次到达伊朗南部的霍尔木兹地区。两国绵延数千年的友好交往也为世界文明的发展和融合作出巨大贡献。

丝绸、瓷器、茶叶以及造纸、冶金、印刷、火药等技术通过丝绸之路由中国抵达伊朗，又传向欧洲等更远的地方。石榴、葡萄、橄榄、菠菜等植物以及玻璃、金银器皿、乐器等又从伊朗和欧洲等地传入中国，并对后世产生了深远影响。

中国邮政与伊朗邮政曾在2003年联合发行了《钟楼与清真寺》邮票，展示了西安钟楼和位于伊斯法罕市中心清真寺作为表现内容，展现了古丝绸之路的辉煌。

在中国与伊朗两国建交50周年之际，为增进中伊两国人民之间的相互了解和友谊，中国邮政与伊朗邮政采用联合发行邮票的方式庆祝两国建交50周年，并定于2021年12月11日联合发行一套《中伊建交50周年》纪念邮票。中伊两国联合发行邮票图案分别选取中国的广济桥和伊朗的郝居桥。

“广济桥”位于广东省潮州市古城东门外，始建于南宋乾道七年（1171年），是中国古代著名桥梁之一，被誉为“世界上最早的启闭式桥梁”。广济桥全长515米，分东西两段18墩，中间一段宽约百米，因水流湍急，未能架桥，只用小船摆渡，当时称济州桥。

明宣德十年重修，并增建五墩，称广济桥；正德年间，又增建一墩，总共24墩。桥墩用花岗石块砌成，是中国桥梁建筑中的一份宝贵遗产。中段用18艘梭船联成浮桥，能开能合，当大船、木排通过时，可以将浮桥中的浮船解开，让船只、木排通过。然后再将浮船归回原处。这是中国、也是世界上最早的一座开关活动式大石桥。

郝居古桥由伊朗王二世于1650年在一座古桥的基础上建造的。这座宏伟壮观的靓桥横跨在Zayandeh河上，是伊朗最有名的大桥之一。

郝居古桥全长105米，桥面宽14米左右，共有23孔。它既是一座桥，也是一座坝。当桥洞封闭时，桥两侧的水位便会产生变化。桥有两层拱隆，采用不同颜色的地砖区分开。在桥中央，还有两个很大的亭子，叫做国王会客厅。

除了让人瞠目的石基之外，色彩鲜明的瓦片及17世纪的独创绘画，也让这座桥惹人注目。而且它同时发挥三项功能——通道、拦河坝及休闲场所。

该套邮票由中国邮票设计师于雪设计，邮票画面采用钢笔画结合晕染的表现方式，于方寸之间展现了两国各具特色的两座古桥，彰显出两个文明古国深厚的历史文化底蕴。

该套邮票由北京邮票厂有限公司采用影写版高网线工艺印制。邮票背景局部采用特种珠光墨衬托主体建筑的古朴厚重，红蓝双色荧光油墨增添紫光灯照射下的欣赏趣味。

中国和伊朗在古代皆为丝路文明的重要参与者和缔造者，两国在外交、文化、经贸等领域都有频繁交流。“一带一路”的倡议将丝绸之路的历史意义开拓绵延至当代，文明间的交流互鉴也推动着民族间友好合作的深化。