伊朗核谈判首席代表：伊朗已经提交两份正式谈判文本

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间12月2日，正在维也纳参加伊核问题谈判的伊朗副外长、谈判首席代表阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在接受台采访时表示，伊朗已经向谈判对方提供了两份正式的谈判文本，第一份是关于解除制裁问题，第二份是关于伊朗核活动，希望相关方就这些文本进行认真的谈判。

巴格里-卡尼介绍说，从11月29日开始的本轮伊核谈判已经进行了4天，伊朗代表团与中国、俄罗斯、英国、法国、德国以及欧盟代表团进行了多场双边和多边的会谈。在会谈中，伊朗代表团就解除非法和残酷制裁的问题阐述了自己的看法，其他相关方也提出了问题，伊方在会议中努力解释了这些疑问。

他还表示，伊朗与中国、俄罗斯、英国、法国和德国在12月2日的接触和磋商中，会确定审阅伊方提交文本的流程以及时间表。

维也纳时间11月29日，新一轮旨在恢复伊朗核协议的维也纳谈判正式开启。伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）今日（2号）在其推特账号就维也纳会谈写道，“目前维也纳会谈是在以取消对伊制裁为优先事项，认真地在进行中，如果核协议西方国能展现出善意，达成协议是可能实现的。”

他指出，伊方外交官作为逻辑性强的、强有力的、坚定不移的而以结果为导向的代表团参加了本次会议。

伊外交部长还提醒说，我们每天都与伊方首席谈判代表保持密切的联系；同时专家会谈也正在进行中。

周二，旨在重启伊核协议的第七轮维也纳谈判第二次会议将继续进行，与此同时，德黑兰强调，其不会接受任何新承诺。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 表示，伊朗不会接受任何超出 2015 年核协议条款的新核承诺，其在维也纳的重点将是解除制裁。

哈提卜扎德在新闻发布会上补充说，伊朗不会接受任何少于或多于核协议规定的内容，不接受循序渐进的原则或任何新的承诺，这是对华盛顿要求伊朗遵守伊核协议规定的回应。

这位伊朗官员表示，德黑兰正在以一个全面的代表团和认真的意愿参加维也纳会谈，并拥有解除制裁的严肃意愿，如果其他各方也寻求达到同样的目标，而不是拖延和浪费时间，可以说谈判将走上正轨。