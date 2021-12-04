中国谈判代表：伊核各方应聚焦现有案文努力扩大共识

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中华人民共和国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团官网消息，12月3日，在伊核问题全面协议联委会政治总司长级会议上，中国谈判代表、常驻维也纳代表王群表示，自11月29日第七轮美伊恢复履约谈判重启以来，各方都严肃认真，虽远未取得突破，但不应小觑这一周来谈判所取得的进展。

他说，本周，各方都以上六轮谈判形成的案文为基础，不仅重点就制裁解除问题，还就核领域问题进行了全面、深入的讨论。伊朗就上述两大问题提出了书面修改建议，其他各方则在此基础上与伊方进一步深入交换了看法。这些密集互动有助于其他各方增进对伊新政府谈判团队立场的了解。

王群强调，当前，尽管各方仍存在分歧，但应坚持对话谈判的政治方向，继续坚定维护谈判势头，通过继续聚焦案文及有关书面修改意见，努力从中寻求并扩大共识，以此推进谈判。不应过多强调分歧，以至深陷分歧之中。

王群表示，今天各方同意暂时休会，以便评估本周以来谈判情况、寻求各自首都进一步指示。中方希望这能为下周中继续进行的谈判注入新的政治动力。同时，中方也希望在休会期间，有关各方都能继续努力营造良好谈判氛围。

他强调，中方将继续坚定支持美伊恢复履约谈判进程，发挥独特建设性作用，与各方共同推动谈判早日取得成果。