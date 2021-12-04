伊朗总统莱希同委内瑞拉总统马杜罗通电话：伊委有必要加强交流扩大合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）在与委内瑞拉总统马杜罗通电话时表示，德黑兰与加拉加斯之间的发展关系尤其是在贸易和经济问题上是个必要。”

他称，伊朗与委内瑞拉的关系具有战略的意义而在伊朗新政府时期与委方的关系应该深化并加强。”

谈到伊朗和委内瑞拉的强大能力伊朗总统说，“德黑兰和加拉加斯之间发展关系是个必要，尤其是在贸易和经济问题上。”

莱希博士就委内瑞拉人民和政府对该国独立、正义以及反对美国的霸权主义说，“美国对对委内瑞拉人民和政府实施制裁的原因就是你们国家政府一直坚持独立和自由。”

阿亚图拉·莱希表示，“我们这次通话可以成为两国双边关系发展的转折点，并推动增加伊委之间的经贸合作。”

他还祝贺委内瑞拉选举成功举行并说，“贵国成功举行最近的选举，显示了委内瑞拉政府的权威。”

谈到伊朗和委内瑞拉在欧佩克中的地位，伊朗总统表示，“我们两国的石油合作应该采取新的形式，目前两国需要在炼油和石化资源领域采取新的措施。”

他就伊朗和委内瑞拉之间签署过的协议指出，“这些协议必须得到充分的执行，而两国的政府应该为达到一些新的合作协议做好准备。”

通话中，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗说，“尽管帝国主义对我们国施加了威胁和攻击，但我们通过我们人民的努力已经能够捍卫国家的和平与发展。”

委内瑞拉总统强调该国愿同伊方扩大各领域的合作。