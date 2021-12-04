波斯之魅——伊朗细密画艺术展在上海艺术品博物馆开幕

伊朗国家通讯社（IRNA）：据上海艺术品博物馆发布的消息，展览由我馆与伊朗博海艺术收藏公司联合主办，得到了伊朗驻上海总领事馆、伊朗马利克国家博物馆、伊斯法罕现代艺术博物馆、四十柱皇宫和礼萨·阿巴斯细密画博物馆的大力支持。

十届上海市政协副主席王荣华、市人民政府新闻办公室副主任陈怡群、市政协民族宗教委员会副主任徐梅、伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事馆总领事拉马丹·帕尔瓦兹，主办方上海艺术品博物馆理事长胡木清、伊朗博海艺术收藏公司总裁博海，上海市外事办公室欧非处处长李春平、市文旅局传媒机构管理处处长张枝俏、市委机要局处长康文华、上海市群艺馆馆长吴鹏宏、上海工艺美术职业学院党委书记许涛、上海艺术研究中心主任夏萍等众多国内外嘉宾及媒体出席了开幕式。

近年来，上海艺术品博物馆积极开展一带一路沿线国家工艺美术品的收藏。本次活动中，本馆收到了伊朗驻上海总领事馆捐赠的精美波斯铜器以及博海艺术收藏公司捐赠的波斯首饰礼盒，同时也回赠了极具上海特色的精美礼物——采用中国非物质文化遗产技艺螺钿工艺制作、饰有上海市花白玉兰边纹的相框，框内是本次展览的主视觉形象，具有特别的纪念意义。

本次展览分为“皇朝掠影”、“王书传奇”、“采风问俗”和“诗情画意”四个章节，首次为世人揭开了作为联合国非物质文化遗产波斯细密画的神奇面纱。

参加开幕式的还有印尼驻上海总领事馆文化领事安万迪、市外办欧非处一级调研员张奕，上海市欧美同学会副会长张海晓、王闽，市外办亚大处副处长沙刘勇、市新闻办事业处二级调研员钱斐、市友协亚洲处三级调研员方雷、上海市群艺馆副馆长朱静波、长宁区文化和旅游局副局长王有生、上海外国语大学波斯语系主任刘慧以及来自美国中国总商会、上海市教育发展基金会、宾夕法尼亚大学上海校友会、相关企业的负责人和媒体界的代表等。