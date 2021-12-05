伊朗军方：纳坦兹地区的爆炸事件与发射防空导弹有关

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗军队宣布，纳坦兹地区传出的爆炸声与核设施无关。爆炸没有造成任何财产损失和人员伤亡。

伊朗纳坦兹地区防空司令部表示，纳坦兹地区传出的爆炸声与发射防空导弹有关，而此次发射是为了测试应对潜在袭击的快速反应能力。

他说，试射在完全安全的环境中进行，并与整体防空网络进行了充分协调。

当地时间12月4日晚，距离伊朗纳坦兹核设施约20公里的巴德鲁德地区上空传出剧烈爆炸的声音。

当地消息人士证实了这一报道，并表示爆炸声非常剧烈，导致一些房屋门窗损毁。