冬奥来了丨伊朗运动员期待北京冬奥会

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央电视台消息，伊朗是中东地区的冰雪运动大国。随着北京冬奥会的临近，伊朗滑雪国家队的队员们期待能到北京参与盛会，享受比赛。

托查滑雪场位于伊朗德黑兰北部，海拔近4000米。从9月份开始，伊朗滑雪国家队就已经在这里开始了集训。

伊朗滑雪协会会长 阿巴斯·纳扎里安：尽管当时还没有雪，3个月前我们已经在这个高度上开始体能训练了，20天前我们开始在托查滑雪场的雪道上训练。

伊朗滑雪协会会长纳扎里安说，今年伊朗的降雪来得比往年早，这对伊朗滑雪国家队来说是一大利好。目前有30名队员在这里集训，他们将竞争3个参加北京冬奥会的名额。伊朗滑雪运动员近年来经常参加国际比赛，也取得了不错的成绩，他们对北京冬奥会充满了期待。

伊朗滑雪运动员 普里亚·萨韦·谢姆沙基：中国的设施非常好，中国的滑雪场也非常好，我们希望可以获得最好的成绩。

伊朗滑雪名将谢姆沙基从十几岁起就开始参加国际比赛，曾代表伊朗参加过温哥华冬奥会。他曾三次到中国比赛和训练。对于一些西方政客所谓“外交抵制”北京冬奥会，他表示不屑一顾。

伊朗运动员 普里亚·萨韦·谢姆沙基：每个运动员辛苦努力四年来参加奥运会，才不会浪费精力在无意义的抵制和他们的（政治）游戏上。

伊朗滑雪协会会长 阿巴斯·纳扎里安：我们付出了巨大的努力来举办一场体育盛会，体育的本质精神要求我们，不要把政治游戏带进来，我们不应该使用政治工具，违反已经有100多年历史的《奥林匹克宪章》。

近日，中国驻伊朗大使馆官员还来到托查滑雪场，向伊朗运动员们介绍北京冬奥会的准备情况，为伊朗冰雪健儿们打气加油。

伊朗滑雪国家队的选手们也通过总台镜头向北京问好，期待着能够到北京参与盛会，创造佳绩。