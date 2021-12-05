伊朗外长会见吉尔吉斯斯坦副总统 称发展长期合作关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）05日在首都德黑兰会见伊朗来访问的吉尔吉斯斯坦副总统塔拉特别克·马萨迪科夫。会间双方就两国关心的问题交换意见。

会晤间伊朗外长阐述了伊朗伊斯兰共和国新政府在邻国领域的优先政策并说，近期两国代表团互访表达了双方为促进友好的合作与发展关系真正的意愿。

他说，伊吉两国需要一个长期的合作视野。

阿米尔-阿卜杜拉希安祝贺近期吉尔吉斯斯坦议会选举成功举行并强调双方有必要扩大两国各领域的合作。

伊朗外长指出，现在双方需要为两国商人、政治代表团和游客的流动提供更多的便利。

阿米尔·阿卜杜拉希安还赞扬了两国在交通运输领域的积极合作并说，能实现连接吉尔吉斯斯坦与西亚地区的吉尔吉斯斯坦-伊朗阿巴斯港铁路走廊的起步运行会为地区和两国的经贸合作提供很重要的平台。

会晤间，吉尔吉斯斯坦副总统塔拉特别克·马萨迪科夫祝贺伊朗我外长阿米尔-阿卜杜拉希安就任并强调伊吉两国在各领域扩大友好的合作和交流。

阿富汗和该国当前的事态发展是双方谈话的另一个话题；阿米尔·阿卜杜拉希安就此问题表示，阿富汗需要组建一个能实现该国的稳定与和平并由阿富汗各族和派别成的全面政府。