俄驻维也纳代表：伊朗希望获得核协议不再崩盘保证有情可原

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔∙乌里扬诺夫表示，伊朗希望获得核协议不再崩盘保证的这一意愿，有情可原且合理。

乌里扬诺夫说：“伊朗要求提供的保证，这非常明了也有依据。应当有一定的信心，不会再发生特朗普时期发生的情况。这应当成为讨论的话题”。

他还表示：“可以积极态度指出，10月30日美国、英国、德国和法国领导人联合声明提及，拜登称证实美国准备和伊朗同样长期履行恢复后的伊核协议。这可能是政治保证的组成部分。只不过，需要把这一点在会谈期间落在纸面上。”

他还提议，如果伊朗要求提供保证，“那么这也是会谈的讨论内容”。

恢复伊核协议和美国重返该协议的第七轮谈判11月29日在奥地利首都启动。乌里扬诺夫说，各国代表在各自国家进行磋商后，会谈将于下周重新启动。

他说：“这一轮会谈还没有结束。第七轮会谈将继续举行。与会人员决定暂时休会，目的是为了回到各自国家进行磋商，也是为了考虑如何进一步开展工作。”

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在接受媒体采访时表示，伊朗在要求解除美国对伊非法制裁方面的立场不会改变。

他强调，是美国在2018年退出了核协议，因此美方应该迈出第一步。

巴格里-卡尼还表示，伊朗在维也纳谈判进程中，以书面形式分别就解除非法制裁和核领域问题提出两份谈判提议。

他还说，这两份提议有根据且符合逻辑，可以作为谈判的基础，期待其他谈判方作出书面回应。