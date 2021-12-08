伊朗外交部发言人回应美国升级制裁：美方没能明白极限施压与外交突破是相互矛盾的

伊朗国家通讯社（IRNA）：针对美国财政部7日宣布将伊朗8名个人和4个实体列入海外资产控制办公室的制裁名单，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)当晚在其推特账号上发文回应称，即使维也纳会谈正在进行，美国也未停止对伊朗实施制裁，美方没能明白极限施压与外交突破是相互矛盾的。

他强调，美方升级制裁不会为伊朗核问题谈判创造更多筹码，也绝不是严肃的态度和善意的举动。

最近伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）说，美国如果不取消所有对德黑兰的制裁，就休想重回《伊核协议》。

阿米尔-阿卜杜拉希安在接受《俄罗斯生意人报》采访时强调，美国和伊核协议的三个欧洲签署国必须明白，目前的谈判窗口不会永远敞开。

他表示，伊朗打算继续积极的外交努力，以解除美国的非法制裁，但同时拥有有效工具来抵消这些制裁的影响并保护该国的可持续经济发展。

伊朗外长强调，德黑兰方面已准备好进行富有成效的谈判，以全面恢复全面协议，并决心在维也纳取得积极成果。

但他同时也表示，目前伊核协议的情况是由于华盛顿方面的行为所致，后者在过去四年来不遗余力地破坏伊核协议。

阿米尔-阿卜杜拉希安讲道，“在前六轮谈判中，伊朗已经很清楚地表明：美国仍然无视现状，即在华盛顿退出伊朗核协议后，如果不解除对伊朗人民的所有制裁，它就休想重返伊核协议。”