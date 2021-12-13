俄罗斯外交部：重启“联合全面行动计划”达成协议的机会增加

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫对卫星通讯社表示，就重启《联合全面行动计划》达成协议的机会增加，有理由期待某种进展。

第七轮伊朗核问题会谈于11月29日在维也纳举行，会谈的主要议题是解除美国对德黑兰的制裁问题。

早些时候，伊朗代表团向会谈的其他参与者通报了他们对行动计划各项条款看法。

里亚布科夫强调，伊朗在维也纳举行的伊朗核问题《联合全面行动计划》谈判中提出的建议表明，德黑兰在恢复核协议方面是十分严肃的。

"我认为，现在我们达成协议的可能性比恢复谈判之前有所增加，我认为有理由期待某种进展。即便进展不会快，但至少是明确的，没有可能使情况复杂化的额外因素。"里亚布科夫说。

里亚布科夫还指出，俄罗斯在与美国接触时不断地解释，用新的制裁威胁伊朗只会适得其反。

里亚布科夫说："这是他们通常的做法，试图用棍子将某人赶进天堂。 我们不断地向美国人解释，这种方法只会适得其反。"

伊朗国营电视台Press TV报道早些时候称，,德黑兰向参与签署2015年核协议的欧洲大国提交了两份有关解除制裁和履行核承诺的草案。俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔∙乌里扬诺夫表示，在维也纳举行的重启伊朗核问题《联合全面行动计划》会谈期间，伊朗提议从根本上改变核文件草案，这引起了西方国家的痛苦反应。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成旨在解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。一年后，伊朗要求伊核协议其他缔约方履行协议义务，否则将分阶段削减履行伊核协议规定的义务。伊朗已先后停止履行有关核研究、离心机和浓缩铀丰度方面的义务，但称所这些措施均是可逆的。