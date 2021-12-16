伊朗油气行业展现出一种稳中求进的态势

伊朗国家通讯社（IRNA）：自2018年美国单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁以来，伊朗石油行业步履维艰，但仍然表现出了强大韧性。在“石油出口绝不归零”的信念支撑下，伊朗油气行业展现出了一种稳中求进的态势。

石油出口量稳步增长

近日，伊朗政府向伊朗议会提交了2022-2023财年预算草案，其中将从2022年3月底开始的下一个财年石油出口最低目标设定为120万桶/日，石油出口收入最低目标设定为300亿美元。

据了解，伊朗政府作出上述设定的基础是石油出口量持续增长。去年下半年开始，伊朗石油出口量就已经呈现出增长的势头。据伊朗法尔斯通讯社报道，今年8月以来，伊朗石油出口量已增长3倍多，达到近100万桶/日，如果伊核协议恢复，明年石油出口量有望达到200万桶/日。

伊朗国家石油公司（NIOC）表示，计划在2022年3月前将石油出口量增至400万桶/日。《德黑兰时报》援引NIOC总经理Mohsen Khojasteh Mehr的话称：“我们正在动用所有力量，最大限度地增加出口量，保证可持续的石油出口是我们的主要目标。”

“尽管美国实施了不公正和非法的制裁，但我们仍有增加石油出口的强烈意愿和强大能力。”伊朗石油部长贾瓦德·奥吉表示，“未来几个月，伊朗石油销售将更好。”在他看来，美国将制裁当作“政治工具”，只会给石油市场带来更大伤害。

贾瓦德·奥吉强调，与去年相比，今年伊朗石油出口的增长“令人印象深刻”。据了解，2018年美国发起制裁之前，伊朗石油出口量约280万桶。而根据油轮公司和航运机构的评估，今年6月，伊朗石油出口量可能为60万桶/日，8、9、10月应该都维持在100多万桶/日的出口水平，其中，10月日出口量达120万桶，销售收入总计达9000万美元。

油轮跟踪公司Vortexa Analytics指出，叙利亚、委内瑞拉以及部分亚洲国家，是伊朗石油的主要买家。

持续提升油气产能

石油出口量增长的同时，伊朗还在寻求提高本土油气产量，目标是重返500万桶/日的产量水平。据了解，伊朗石油产量曾达到600万桶/日高峰水平，但20世纪70年代之后就再未出现过，如果伊朗希望重现这一产能水平，需要在未来10年内获得更多投资。10月，伊朗石油产量约为252万桶/日。

贾瓦德·奥吉透露，伊朗计划未来8年，在能源领域引入1450亿美元的国内外投资。

NIOC表示，油气产能扩张需要大约1600亿美元的国内外投资，其中900亿美元用于石油，700亿美元用于天然气。据标普全球普氏能源资讯报道，伊朗南帕尔斯天然气田第14阶段将在年底前投产上线，与卡塔尔共享的第11阶段将于2022-2023年投运。

美国能源信息署指出，制裁影响了伊朗的能源出口、金融交易和某些技术的进口，但伊朗天然气产量在过去20年中仍在稳步增长。2019年，伊朗生产了8.4万亿立方英尺天然气，仅次于美国和俄罗斯的天然气产量。

“我们欢迎外国投资，事实上我们已经与外国公司就开发油气田展开了新的谈判，同时还在接触新的买家。”Mohsen Khojasteh Mehr表示，“伊朗寻求稳定且安全的新市场，并准备好了签署新的原油、凝析油、天然气和石油产品的长期销售合同，南美就是我们的潜在市场之一。”

对外能源贸易不断扩大

值得关注的是，伊朗近期对外能源贸易也出现了重大进展。11月底，伊朗和阿塞拜疆达成了新的碳氢化合物合作协议。根据协议，两国将共同开发里海伊朗海域的新油气田Chalus。2018年，伊朗和阿塞拜疆签署了一项公约，规定里海资源将与邻国哈萨克斯坦、俄罗斯和土库曼斯坦共享。

据媒体消息，同一时期，伊朗还和阿塞拜疆以及土库曼斯坦签署了一项每年20亿立方米的天然气互换协议。伊朗国家通讯社报道称，根据三边互换协议，伊朗将从土库曼斯坦获得天然气，并向阿塞拜疆出售等量的天然气，土库曼斯坦每日将向阿塞拜疆出售500万-600万立方米的天然气。

作为世界第四大石油储备国，伊朗希望重新燃起国际社会对其油气的兴趣。油价网指出，伊朗正在不断寻求新的油气开发协议和投资，并将能源经济牢牢掌控在自己手中，随着该国不断强化对外贸易关。