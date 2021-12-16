伊朗外长与联合国秘书长通电话：德黑兰不会在伊核问题上容忍任何言论威胁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）15日在同联合国秘书长古特雷斯的电话交谈中表示，伊朗是基于诚信参与核问题谈判的，“我们正在寻求达成共识，但在任何情况下，伊朗都不会容忍言论威胁。”

阿米尔-阿卜杜拉希安称，个别国家对伊朗使用的那些威胁性言论总是“产生相反的结果”。

伊朗外长强调，西方国家缺乏主动性是导致谈判进程放缓的根本原因，而伊朗方面“提出了一些很好的建议”。

他说，“西方缺乏主动性是谈判进展缓慢的原因之一。我们提交了两项关于解除有关核计划制裁的协议草案。这些文件符合《联合全面行动计划》。我们没有提出任何要求，除了那些包含在《联合全面行动计划》里的内容，但是同时我们也不接受任何在该计划框架外的责任。“

伊朗表示已向其他会谈方提交了两份提议草案，第一份涉及伊朗对当前制裁的立场，第二份则涉及德黑兰采取的核措施，伊朗目前正在等待对方的合理回应。而欧洲消息人士称，这些建议是不可接受的。

通话中，联合国秘书长古特雷斯说，伊朗最近采取了一些措施展示谈判诚意，包括允许联合国核监督机构在伊朗中北部的一个离心机部件制造车间内安装新摄像头。这表明德黑兰与该机构合作良好；这会促进谈判期间的信任进程。”

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）指责美国在维也纳谈判期间对德黑兰实施新制裁，称华盛顿应该澄清这种自相矛盾行为背后的原因。

上周，美国财政部和国务院以“涉嫌侵犯人权”为由，宣布对一些伊朗政府官员和机构实施制裁。

巴格里-卡尼14日对此回应说：“我们认为这是美国政府一种自相矛盾的两面派行为，拜登政府应该作出解释。”他还表示，一旦美国取消对伊制裁，伊朗将重新遵守核协议中的所有承诺。